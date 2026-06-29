Juegos gratis de PlayStation Plus Julio 2026: Predicciones, Rumores, Filtraciones y Más

Julio está casi aquí y con él otra lista de juegos gratuitos de PS Plus para los fans de Sony. Hemos tenido unos meses de calidad en 2026, así que esperemos que la tendencia continúe.

Siga leyendo para conocer todo lo que necesita saber sobre la alineación de títulos esenciales de PlayStation Plus de julio, incluyendo filtraciones, rumores, hora de revelación y fecha de lanzamiento.

La alineación esencial de PS Plus de julio del año pasado

Diablo IV

King of Fighters XV

Jusant

Definitivamente prueba el juego de escalada de rompecabezas/post-apocalíptico Jusant si tienes la oportunidad. Es realmente bueno.

¿Qué es PlayStation Plus y cuánto cuesta?

PS Plus es el programa de membresía mensual de Sony que otorga acceso a juegos en línea. No necesitas para transmitir películas o programas de televisión en Netflix y otros servicios, o para juegos gratuitos como Warzone o Fortnite. Sin embargo, se requiere una suscripción para juegos en línea pagos.

Existen tres niveles de PS Plus: Esencial, Extra y Premium. Premium otorga más beneficios, incluyendo el catálogo de juegos más grande y juegos clásicos de consolas antiguas como PS2, PS3 y PS4. PS Plus Essential cuesta $10.99 al mes o $79.99 al año; PS Plus Extra cuesta $16.99 al mes o $134.99 al año; PS Plus Premium cuesta $19.99 al mes o $159.99 al año.

Para los propósitos de esta publicación, solo discutiremos los tres títulos mensuales gratuitos que llegarán a PS Plus Essential en julio. Los títulos de Extra y Premium se revelan a mediados del mes en que se lanzan. Los lanzamientos Essential son gratuitos para todos los niveles.

¿Cuándo revelará Sony los juegos de PS Plus del próximo mes?

Sony generalmente revela los juegos del mes siguiente el último miércoles del mes, aunque esta regla no siempre se cumple. La norma general es que la nueva alineación casi siempre se lanza el primer martes del mes y los juegos se revelan el miércoles anterior.

Eso significa que conoceremos los juegos de julio el miércoles 1 de julio y los juegos mismos estarán disponibles el martes 7 de julio. Tienes hasta entonces para descargar los títulos gratuitos de este mes.

Filtraciones, rumores y predicciones de PS Plus julio 2026

Hasta ahora no ha habido filtraciones confiables para la alineación de julio de PS Plus, y ninguno de los nuevos lanzamientos que saldrán el 7 de julio parece que serían incluidos, a menos que Sony regale la expansión “Revelations” para DOOM: The Dark Ages, lo cual dudo. No hay rumores, filtraciones o apuestas seguras en las que basarse, aunque actualizaré esta publicación si eso cambia. Por ahora, pasaremos a las predicciones y la lista de deseos.

Predicciones y juegos de la lista de deseos de PS Plus julio 2026

Algunos de estos son candidatos más probables que otros y algunos de estos son obviamente solo deseos. ¡La mayoría de estos permanecen en las listas de predicciones pasadas, ya que aún no han sido elegidos!