Regreso de Serena Williams: la siete veces campeona de Wimbledon dice que los protocolos de dopaje casi la disuaden de regresar

Todo jugador activo está sujeto a pruebas fuera de competición.

Pero aquellos en el grupo de pruebas, que está compuesto en gran medida por los 100 mejores jugadores individuales, dobles y en silla de ruedas, así como por atletas que regresan, deben informar a los evaluadores dónde estarán durante una hora cada día.

Un jugador que se pierda tres controles fuera de competición durante esa hora en un período de 12 meses probablemente será sancionado.

El jugador estadounidense Jenson Brooksby fue sancionado durante 18 meses en 2023 por faltar a tres pruebas, aunque su suspensión fue posteriormente reducida a 13 meses por la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA).

Williams afirmó que existen “nuevas reglas” que significan que podría ser castigada si no puede ser contactada fuera de esa hora, pero eso era incorrecto.

“No es profesional. Lo odio. Creo que es necesario, pero creo que muchas cosas, si quiero ir a lugares fuera de mi ventana, debería poder hacerlo sin que cuente como una prueba perdida”, dijo Williams.

Si un evaluador no puede comunicarse con un jugador fuera de su hora asignada, no se considera una huelga.

Los protocolos sobre su paradero no han cambiado desde que Williams “se alejó” del tenis en septiembre de 2024.

La ITIA dice que las pruebas sin previo aviso son un “pilar fundamental de un programa antidopaje eficaz”.

Pero muchos jugadores han expresado su preocupación por el proceso, destacando el estrés que, según dicen, les causa el sistema.

Jessica Pegula, dos veces finalista del Abierto de Estados Unidos, dijo el año pasado que conoce a muchos jugadores que “no duermen” porque temen perderse una prueba, mientras que el reciente campeón del Abierto de Francia, Alexander Zverev, describió cómo los probadores lo llamaron a regresar a su casa en Montecarlo mientras llevaba a su hija al aeropuerto de Niza.

Ahora Williams también se queja de que el proceso le está quitando su libertad personal.

A ella no le importa porque le encanta el tenis, pero “simplemente se está poniendo [back] a esa rutina de informar todos los días”.