EE.UU., Irán pausan hostilidades mientras se reanuda el tráfico marítimo en el Hormuz tras los enfrentamientos del fin de semana

El petrolero ‘Al-Riqqa’ (L) y los petroleros ‘Al-Yarmouk’ navegan en aguas del Golfo Pérsico, frente a la costa de la Ciudad de Kuwait el 27 de junio de 2026. (Foto de YASSER AL-ZAYYAT / AFP via Getty Images) / Yasser Al-zayyat | Afp | Getty Images

Estados Unidos e Irán acordaron el domingo pausar las hostilidades y permitir que los buques comerciales transiten libremente por el Estrecho de Ormuz, luego de un fin de semana de intercambios militares que amenazaron con descarrilar las negociaciones destinadas a poner fin a su conflicto.

“Las conversaciones técnicas están programadas para continuar en todas las áreas del Memorando de Entendimiento”, dijo un funcionario de Estados Unidos a CNBC el domingo. “Ambos lados se retirarán por ahora y los buques podrán moverse libremente”.

El acuerdo sigue a una renovada lucha durante el fin de semana, después de que Estados Unidos atacara objetivos militares iraníes en respuesta a los últimos ataques de Teherán a buques en la vía fluvial estratégicamente importante.

Los ataques de Irán provocaron que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara nuevamente a Irán con la aniquilación.

El ejército estadounidense atacó varios objetivos iraníes después de que se informara que un petrolero comercial en el Estrecho de Ormuz había sido alcanzado por un proyectil el sábado. Los vecinos de Irán, Kuwait y Bahréin, también informaron sobre misiles y drones entrantes durante la noche.

El Comando Central de EE. UU. dijo temprano el domingo que los aviones de combate atacaron 10 objetivos militares iraníes en y cerca del Estrecho de Ormuz en represalia por un ataque con drones al petrolero panameño, el M/T Kiku. El buque transitaba por el estrecho con más de dos millones de barriles de petróleo crudo, dijo CentCom el sábado por la noche.

Trump ha amenazado repetidamente con enviar a Irán de vuelta a la “edad de piedra”.

En una publicación de Truth Social en abril, Trump amenazó con que “una civilización entera morirá esta noche” y planteó el espectro de la guerra nuclear. “Para Irán, el reloj está en marcha y deben moverse rápido, o no quedará nada de ellos”, dijo Trump en una publicación en mayo.

Kuwait y Bahréin bajo ataque

Irán dijo que atacó objetivos militares de Estados Unidos en Kuwait y Bahréin temprano el domingo después de los ataques de EE. UU. a sus instalaciones costeras.

El ejército de Kuwait dijo que sus defensas aéreas estaban “enfrentando ataques hostiles de misiles y drones”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Bahréin condenó “la renovada agresión iraní contra su territorio, atacándolo nuevamente con un número de misiles balísticos y drones, en una peligrosa escalada”.

“Lo que Teherán está haciendo no es un acto pasajero, ni un incidente aislado, sino más bien un enfoque deliberado y un patrón sistemático de agresión repetida”, agregó la declaración de Bahréin.

Los Emiratos Árabes Unidos y Qatar, que han sido golpeados repetidamente por proyectiles iraníes, condenaron los ataques de Irán a Bahréin y Kuwait, describiéndolos como violaciones de la soberanía de esos países y del derecho internacional. Arabia Saudita también denunció los ataques de Irán, “así como contra la seguridad y la libertad de navegación en el Estrecho de Ormuz”.

A pesar del aluvión de ataques, el Comando Central dijo que los tránsitos de buques comerciales a través de la vía fluvial crítica continúan.

El precio del petróleo subió el lunes después de nuevos ataques militares entre Estados Unidos e Irán que reavivaron las preocupaciones sobre los suministros de crudo desde Oriente Medio.

Los futuros del West Texas Intermediate subieron un 1.3% a $70.17 por barril. El Brent internacional subió un 0.78% a $72.55. Los futuros del WTI se establecieron por debajo de los $70 el viernes por primera vez desde el 27 de febrero, el día antes del inicio de la guerra con Irán.

Escalada en medio de negociaciones

Los nuevos ataques se producen mientras Estados Unidos e Irán están supuestamente comprometidos en un alto al fuego de 60 días mientras mantienen conversaciones para poner fin a su guerra. Pero ambos han acusado al otro de violar su parte del acuerdo.

El ejército de Estados Unidos atacó a Irán el viernes después de que Trump acusara a la República Islámica de una “violación insensata” de un acuerdo de alto al fuego lanzando ataques con drones a barcos en el estrecho.

Irán atacó el jueves al buque mercante Ever Lovely con bandera de Singapur en el estrecho frente a la costa de Omán, dijo el Comando Central en una publicación en X. El buque continuó su camino a través del estrecho, una ruta principal para los envíos de petróleo.

Los ataques renovados llegan más de una semana después de que Trump y el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, firmaran un memorando de entendimiento destinado a desarrollar un acuerdo de paz permanente para poner fin a la guerra entre sus dos naciones.

– CNBC’s Sarah Min, Terri Cullen y Dan Mangan contribuyeron a este informe