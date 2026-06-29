Geo News de Pakistán se disculpa por la transmisión de Muharram

La emisora ​​paquistaní Geo News se disculpó el domingo por transmitir un documental después de que un día antes se le impusiera una suspensión de 15 días.

Geo News dijo que se disculpó por el contenido del programa “Safar-e-Ishq” que fue transmitido durante el mes sagrado de Muharram, el primer mes del calendario lunar islámico.

“Geo News ha reconocido un error editorial en relación con el contenido emitido durante su décima transmisión de Muharram”, dijo la emisora ​​en su sitio web.

Dijo que el programa había mostrado “ciertos rituales practicados por un número limitado de personas en Irak y algunos otros países del Medio Oriente”.

No aclaró qué rituales se retratan en el documental.

El organismo de control PEMRA de Pakistán sacó del aire el canal Geo News TV el sábado Imagen: Akhtar Soomro/REUTERS

¿Qué dijo el organismo de control de los medios de Pakistán sobre la suspensión de Geo News?

La Autoridad Reguladora de Medios Electrónicos de Pakistán (PEMRA) dijo el sábado que la “transmisión de tal representación visual, dadas las sensibilidades religiosas, culturales y sociales, constituye una seria preocupación regulatoria”, añadiendo que el programa en cuestión “podría herir los sentimientos religiosos de los espectadores… y crear un riesgo de perturbación de la paz pública”.

Pakistán ha intensificado la regulación de los medios durante el mes sagrado de Muharram.

El comunicado tampoco proporcionó más detalles sobre el contenido del documental.

Algunos miembros de la comunidad musulmana chiita de Irak llevan a cabo obras de teatro y procesiones que representan figuras islámicas tempranas, conocidas como ta’ziyah, una práctica típicamente desaconsejada por los estudiosos de la secta sunita más extendida del Islam.

La mayoría de los paquistaníes son musulmanes suníes, mientras que alrededor del 10% pertenece a la minoría chií. Las tensiones entre los dos grupos han provocado enfrentamientos en el pasado.

Pakistán también tiene leyes estrictas contra la blasfemia que en ocasiones han provocado violencia entre los vigilantes.

El país del sur de Asia ocupó el puesto 158 entre 180 países clasificados en el Índice de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF) en 2025.

Editado por: Srinivas Mazumdaru

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