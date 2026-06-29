Diamondbacks inician serie de 3 juegos en casa contra los Giants

Gigantes de San Francisco (35-48, cuarto en la División Oeste de la Liga Nacional) vs. Diamondbacks de Arizona (41-42, tercero en la División Oeste de la Liga Nacional)

Fénix; Lunes, 9:40 p.m.EDT

PROBABLES DE LANZAMIENTO: Gigantes: Tyler Mahle (1-7, efectividad de 5.49, WHIP de 1.46, 61 ponches); Diamondbacks: Eduardo Rodríguez (6-2, 2.27 de efectividad, 1.21 WHIP, 70 ponches)

LÍNEA: Diamondbacks -138, Gigantes +114; más/menos es 8 1/2 carreras

En resumen: Los Diamondbacks de Arizona reciben a los Gigantes de San Francisco el lunes para comenzar una serie de tres juegos.

Arizona tiene un récord de 41-42 en general y un récord de 24-17 en casa. Los Diamondbacks tienen un récord de 19-8 en juegos en los que no permitieron un jonrón.

San Francisco tiene un récord de 35-48 en general y un récord de 17-26 en juegos como visitante. Los Gigantes han tenido marca de 17-5 en juegos en los que conectaron al menos dos jonrones.

El enfrentamiento del lunes es la séptima vez que estos equipos se enfrentan esta temporada. Los Diamondbacks tienen una ventaja de 6-0 en la serie de la temporada.

MEJORES RENDIMIENTOS: Corbin Carroll lidera a los Diamondbacks con un promedio de bateo de .278 y tiene 17 dobles, 10 triples, 13 jonrones, 36 bases por bolas y 43 carreras impulsadas. Gabriel Moreno tiene de 35-12 con un jonrón y cuatro carreras impulsadas en los últimos 10 juegos.

Luis Arráez tiene 17 dobles, seis triples y tres jonrones para los Gigantes. Casey Schmitt tiene de 40-15 con dos dobles y un jonrón en los últimos 10 juegos.

ÚLTIMOS 10 JUEGOS: Diamondbacks: 4-6, promedio de bateo de .247, efectividad de 5.23, superados por cinco carreras

Gigantes: 5-5, promedio de bateo de .236, efectividad de 3.00, superaron a sus oponentes por una carrera

LESIONES: Diamondbacks: James McCann: IL de 10 días (cuádriceps), Ryne Nelson: IL de 60 días (codo), Mike Soroka: IL de 15 días (parte inferior del cuerpo), Jordan Lawlar: IL de 10 días (bíceps femoral), Corbin Burnes: IL de 60 días (codo), Cristian Mena: IL de 60 días (hombro), AJ Puk: IL de 60 días (codo), Blake Walston: IL de 60 días (codo), Andrew Saalfrank: IL de 60 días (hombro), Justin Martinez: IL de 60 días (codo)

Gigantes: Casey Schmitt: día a día (enfermedad), Daniel Susac: IL de 10 días (espalda), Keaton Winn: IL de 15 días (codo), Jose Butto: IL de 60 días (brazo), Harrison Bader: IL de 10 días (fascitis plantar), Joel Peguero: IL de 60 días (bíceps femoral), Hayden Birdsong: IL de 60 días (antebrazo), Jason Foley: IL de 60 días (isquiotibial), Hayden Birdsong: IL de 60 días (antebrazo), Jason Foley: IL de 60 días (hombro), Randy Rodriguez: IL de 60 días (codo), Rowan Wick: IL de 60 días (codo)

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Associated Press creó esta historia utilizando tecnología proporcionada por Data Skrive y datos de Sportradar.

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