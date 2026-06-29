Vuelo de JetBlue informa ataque con drones durante la aproximación al aeropuerto de Nueva York: FAA

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Según se informó, un vuelo de JetBlue chocó contra un dron mientras se acercaba al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy para aterrizar el lunes por la mañana, según funcionarios federales.

El incidente involucró al vuelo 948 de JetBlue Airlines, que despegó del Aeropuerto Internacional Harry Reid en Las Vegas, según la Administración Federal de Aviación (FAA).

Los informes preliminares indican que el avión chocó contra el dron a una altitud de unos 3.000 pies.

“El piloto del vuelo 948 de JetBlue Airlines informó que chocó contra un dron a aproximadamente 3.000 pies de altitud mientras se encontraba en aproximación final al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy alrededor de las 7:15 am hora local del lunes”, dijo la FAA.

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JetBlue le dijo a Fox News Digital que la tripulación “informó de un posible encuentro con un dron durante la aproximación final del avión a Nueva York”.

El vuelo aterrizó sin incidentes, los clientes desembarcaron normalmente y el avión fue retirado de servicio para una inspección posterior al vuelo, dijo JetBlue.

Tanto los funcionarios de JetBlue como de la FAA dijeron que la inspección posterior al vuelo no reveló ningún daño a la aeronave ni evidencia de una colisión.

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“La seguridad es la primera prioridad de JetBlue y ayudaremos con cualquier investigación relevante”, dijo JetBlue.

La FAA investigará el incidente.

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Según la agencia, las operaciones no autorizadas con drones cerca de los aeropuertos son ilegales, pero los informes de “avistamientos de aviones no tripulados (UAS) por parte de pilotos, ciudadanos y autoridades siguen siendo elevados”.

Los operadores que violen las regulaciones de la FAA pueden enfrentar importantes sanciones civiles y cargos penales, incluida una posible pena de cárcel.