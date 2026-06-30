Bruno Mars vuelve a subir en un ranking histórico con otra semana en el número 1.

Bruno Mars ahora se destaca como el quinto No. 1 más duradero de todos los tiempos en la lista de Hot R&B Songs de Billboard con 23 semanas liderando la lista. TOPSHOT – El cantante Bruno Mars posa en la sala de prensa con sus trofeos de los premios Grammy durante la 60a Entrega Anual de los Premios Grammy el 28 de enero de 2018, en Nueva York. (Foto de Don EMMERT / AFP) (Foto de DON EMMERT / AFP a través de Getty Images)

Bruno Mars es típicamente conocido primero y principalmente como una estrella pop, pero un rápido vistazo a su historial en las listas de Billboard – así como a su estantería llena de Grammys – muestra que la industria musical le considera no solo como un exitoso creador de éxitos en ese estilo, sino también como una potencia del R&B. Gran parte de la producción de Mars se ha inclinado fuertemente hacia los éxitos y movimientos de R&B del pasado, y por lo tanto a menudo es elegible para llegar y desempeñarse muy bien en una serie de clasificaciones solo de R&B.

Una vez más esta semana, Mars reclama el mayor éxito R&B en los Estados Unidos, y a medida que domina una lista una vez más, el cantante, compositor y productor avanza en la lista de los artistas más exitosos de todos los tiempos y reclama uno de los cinco No. 1 más sólidos jamás existidos.

(Contexto: Bruno Mars ha alcanzado una impresionante posición en las listas de música R&B y ha logrado un éxito duradero con su sencillo “I Just Might”.)