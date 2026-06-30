Jefe de defensa israelí culpa a Trump por detener el empuje total de Hezbollah en Líbano.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, culpa al Presidente Trump el lunes por evitar que el estado judío eliminara completamente a Hezbollah en Líbano.

Explicando a los reporteros que tener una “asociación” con los Estados Unidos “tiene ciertas limitaciones”, Katz dijo que el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, “se mantuvo valientemente” contra las demandas de Trump de que las Fuerzas de Defensa de Israel abandonaran Líbano a través de cuatro llamadas telefónicas.

“Irán constantemente presionaba a los Estados Unidos para presionar a Israel, con el fin de detener esto”, dijo, según una transcripción traducida de la sesión informativa obtenida por The Post. “En ese momento, estábamos atacando a todo Líbano, les recuerdo”.

“Hezbollah… en pánico, presionó a Irán para conectar los escenarios”, agregó, refiriéndose a la vinculación del frente de Líbano al alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

Netanyahu finalmente acordó no “derribar edificios” en Beirut, algo que Katz se opuso, pero presionó para continuar con los “ataques quirúrgicos”.

“Lamento esa conexión [del alto el fuego extendiéndose a Líbano], pero era un interés estadounidense, que [Trump] realmente, realmente quería promover la posibilidad de negociaciones con Irán, etc., y lo vio como un obstáculo para ello”.

Fue entonces cuando el plan cambió para contener a las tropas de las FDI en el sur de Líbano, donde Israel y Líbano acordaron la semana pasada que las fuerzas israelíes pueden permanecer hasta que Hezbollah sea derrotado.