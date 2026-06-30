Lugares de aterrizaje de Jalen Duren: Lakers y Kings en busca del gran hombre All-NBA de los Pistons

El sorteo de Jalen Duren se está calentando antes de la apertura de la agencia libre el martes (6 pm ET). Chris Haynes informó que Duren, quien es agente libre restringido, planea reunirse con los Sacramento Kings cuando se abra oficialmente la agencia libre. Sam Amick del Athletic informó poco después que Duren tiene una llamada programada con los Lakers cuando se abra la agencia libre.

Duren, de 22 años, es elegible para una extensión de cinco años y $287 millones (30% del tope salarial) de los Pistons si vuelve a firmar con la franquicia después de ganar los honores All-NBA. Si Duren firma una hoja de oferta en otro lugar (y los Pistons ejecutan una firma y canje por él) otro equipo puede ofrecer un contrato de cuatro años por un valor aproximado de $177.4 millones. Debido a que Duren es un agente libre restringido, los Pistons pueden igualar cualquier oferta que presente un equipo.

Duren viene de la mejor temporada de su carrera con los Pistons tras promediar 19,5 puntos, 10,5 rebotes y 2,0 asistencias. Obtuvo los honores de Tercer Equipo All-NBA y All-Star de la NBA por primera vez en su carrera y ayudó a Detroit a terminar como el sembrado No. 1 en el Este.

Antes del inicio de la agencia libre, aquí es donde Duren puede aterrizar, y por qué los Pistons podrían terminar siendo su destino más probable cuando todo se calme.

Pistones de Detroit

Por qué tendría sentido: Por encima de todo, el escenario más probable por razones logísticas es que Duren regrese a Detroit. Debido a que Duren es un agente libre restringido, los Pistons tienen derecho a igualar cualquier oferta que les haga otro equipo. Además, debido a que tan pocos equipos tienen espacio en el tope salarial este verano, la mayoría de los acuerdos tendrían que ser de firma e intercambio. Duren viene de su mejor temporada como profesional con los Pistons. Y quiere que le paguen. Los Pistons pueden ofrecerle más dinero que nadie.

Incluso después de la mediocre actuación de Duren en los playoffs (su promedio de anotaciones cayó de 19,5 puntos por partido en la temporada regular a 10,2 en los playoffs), es parte de un núcleo que tuvo el mejor récord del Este. Si los Pistons exploran un contrato de firma e intercambio, es casi seguro que necesitarían cambiar por un jugador de primera línea, razón por la cual un posible acuerdo con Sacramento podría funcionar. despues de perder Isaías Stewart Esta temporada baja, la salida de Duren sería un duro golpe para los Pistons mientras la franquicia intenta dar un paso más. Por eso podría terminar de regreso en Detroit.

Reyes de Sacramento

Por qué tendría sentido: Esta temporada baja ha estado llena de rumores e historias descabelladas. Que los Kings estén involucrados con Duren es solo la última bola curva del caos. Si los Kings llegaron a un acuerdo con Detroit, dos nombres que tiene sentido negociar (para que el dinero funcione) son Zach LaVine y Domantas Sabonis. LaVine, quien acaba de optar por su opción de jugador de 49 millones de dólares para la temporada 2026-27, ha sido vinculado en el pasado con los Pistons. Sin embargo, Sabonis tendría más sentido en un posible escenario de firma e intercambio.

Duren ganará 45,4 millones de dólares esta temporada y 48,6 millones la próxima. Reemplazar a Sabonis con Duren también haría a los Kings más jóvenes. Si Duren se uniera a Sacramento, sería el no novato más joven de la plantilla. Después de seleccionar a Darius Acuff Jr. con la selección número 7, agregar un compañero de fórmula a largo plazo que viene de una temporada All-NBA tendría sentido para un equipo de los Kings que también busca una identidad. Sacramento pasó por el baile de la RFA la temporada baja pasada con los Golden State Warriors cuando la franquicia expresó interés en Jonathan Kuminga. Después de un largo enfrentamiento contractual, firmó un contrato por dos años para regresar a los Warriors antes de ser transferido a los Hawks en la fecha límite de la temporada pasada. Kuminga ahora es agente libre sin restricciones después de que Atlanta rechazara la opción de su equipo el lunes.

Lakers de Los Ángeles

Por qué tendría sentido: Los Lakers son un equipo a seguir en esta temporada baja. LeBron James es agente libre. Austin Reaves acaba de firmar un acuerdo para regresar a la franquicia a largo plazo. Si James se va en la agencia libre, los Lakers de repente tendrían espacio en el tope salarial. La mayor necesidad de los Lakers en esta temporada baja es encontrar un centro. Se les ha vinculado con su compañero RFA Walker Kessler y ahora con Duren. Tiene sentido que Los Ángeles quiera agregar un jugador All-NBA a su núcleo de Reaves y Luka Doni, ya que la franquicia podría pasar la página de la era LeBron.

Duren agregaría tamaño, rebotes y finalización interior a una zona de ataque de los Lakers que lo necesita desesperadamente. Duren también encajaría en los cronogramas de Reaves y DonÄiÄ‡, quienes están vinculados al menos durante la temporada 2027-28. Cabe destacar que DonÄiÄ‡ tiene una opción de jugador para la temporada 2028-29. Agregar a alguien como Duren sería otra señal para Don iÄ‡ de que los Lakers están listos para formar un equipo a su alrededor para el próximo capítulo del baloncesto de los Lakers.