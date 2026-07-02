Cómo el brazo de inversión de JLL apuesta fuerte en el sector inmobiliario industrial

Puntos Clave
- Recientemente, Industrial reemplazó a residencial como la mayor asignación de JLL Income Property Trust, con un 38% de la cartera.
- El arrendamiento industrial se fortaleció al comienzo del año, aumentando un 17.8% durante el primer trimestre de 2026 respecto al mismo período en 2025, según JLL.
- Allan Swaringen, CEO de JLL IPT, se autodenomina “optimista” sobre industrial, ya que nuevas oportunidades continúan presentándose y los retornos son ahora mejores que en multifamiliares.
[Context: El sector industrial está experimentando un crecimiento significativo en comparación con el sector residencial, según JLL Income Property Trust. Fact Check: Se menciona que Allan Swaringen es el CEO de JLL IPT y muestra optimismo sobre el mercado industrial.]