Desde paseos por la playa hasta surf: dentro de Kim Kardashian, las acogedoras fotos de vacaciones de Lewis Hamilton

La magnate de la belleza Kim Kardashian y el campeón de Fórmula 1 Lewis Hamilton recientemente dieron a los fanáticos otra mirada a su relación al compartir fotos amorosas de su escapada de verano.

Kim publicó una serie de fotos en Instagram capturando momentos de sus vacaciones familiares, incluida una foto romántica con Hamilton. En la imagen, se puede ver a la pareja caminando por una playa, con Hamilton pasando un brazo alrededor del hombro de Kim mientras ella se aferra a su cintura.

Kim también compartió una acogedora selfie en el espejo con la campeona de Fórmula 1, junto con varias fotografías de sus hijos. Ella subtituló la publicación, “en algún lugar sobre el arcoíris”.

La publicación llega poco después de que Hamilton compartiera su propio conjunto de fotografías de las vacaciones de verano, que incluían una foto de Kim en un columpio mientras la empujaba. Compartiendo momentos de su tiempo con la familia, escribió: “Sólo parte de mis vacaciones de verano. Agradecido por los días libres. Regreso a la pista recargado y listo”.

Kim y Hamilton han provocado recientemente rumores de romance, y los dos parecen cada vez más abiertos a pasar tiempo juntos. Sus últimas publicaciones en las redes sociales ofrecen otro vistazo a su relación.

Las últimas imágenes llegan cuando Kardashian y Hamilton parecen sentirse cada vez más cómodos dándoles a los fanáticos un vistazo de su relación. Los dos pasaron tiempo juntos durante las vacaciones de verano de Fórmula 1 de Hamilton y, según se informa, disfrutaron de vacaciones y escapadas con sus familias.

Kardashian había compartido previamente fotografías de uno de esos viajes, incluida una selfie con Hamilton y sus hijos Chicago, Psalm y Saint. Ella subtituló la publicación: “Veranos en el lago con mi gente favorita”.

Kardashian y Hamilton se conocen desde hace años, pero su relación llamó la atención a principios de este año. Desde entonces, han coincidido en cenas familiares, días festivos, eventos de Fórmula 1 y otras ocasiones.

Si bien la pareja ha mantenido en gran medida su relación en privado y ha disfrutado de su tiempo juntos lejos del ojo público, sus publicaciones recientes en las redes sociales sugieren que ahora se están volviendo más abiertos a la hora de compartir destellos de su tiempo juntos.

– Termina