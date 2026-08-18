Astra extiende la mineralización de alta ley en múltiples direcciones, incluidos 80,54 g/t de oro en 2 metros en el proyecto La Manchuria, Argentina

Reflejos:

Pozo LMD-148: 2 metros con ley de 80,54 g/t de oro y 44,5 g/t de plata

Pozo LMD-143: 2 metros con ley de 26,23 g/t de oro y 6,7 g/t de plata

Pozo LMD-144: 0,58 metros con ley de 20,94 g/t de oro y 9,9 g/t de plata

Pozo LMD-142: 1 metro con ley de 15,85 g/t de oro y 219,8 g/t de plata

Confirmación de mineralización ampliamente diseminada en nuevas áreas entre las zonas principal y oriental y en la extensión noroeste de la zona principal

Vancouver, Columbia Británica–(Newsfile Corp. – 18 de agosto de 2026) – Astra Exploration Inc. ASTR (OTCQB: ATEPF) (FSE: S3I) (“Astra” o la “Compañía”) se complace en anunciar el primer lote de ensayos que consta de ocho pozos DDH del programa de perforación Fase III en el Proyecto de Oro y Plata La Manchuria en Santa Cruz, Argentina. Los análisis de ocho pozos siguen pendientes.

El director ejecutivo de Astra, Brian Miller, comentó:

“La mineralización de alta ley se expande una vez más a nuevas áreas con estos primeros ocho pozos del programa de perforación de la Fase III. Simultáneamente, se descubrieron amplios intervalos de mineralización diseminada en múltiples pozos poco profundos, lo que es un buen augurio para un posible escenario de minería a cielo abierto”.

“El programa de la Fase III también incluyó estudios geofísicos que han definido objetivos de perforación regionales, que serán parte del programa de la Fase IV programado para comenzar a principios de octubre. Estos resultados de perforación justifican una perforación más extensa en La Manchuria, y Astra está bien capitalizada para financiar una campaña agresiva”.

El Director de Exploración de Astra, Diego Guido, comentó:

“El programa de perforación de la Fase III confirma que La Manchuria contiene dos oportunidades de exploración complementarias: una mineralización diseminada amplia y poco profunda desarrollada dentro de unidades volcánicas favorables, y brotes de alta ley localizados a lo largo de zonas estructurales continuas. El área suroeste de Manchuria Hill, particularmente las zonas Principal y Basalto, continúa demostrando el potencial para una mineralización de alta ley estructuralmente controlada, mientras que el área noreste ofrece importantes oportunidades para expandir la mineralización de gran tonelaje”.

Resumen del programa

Se completaron un total de 16 perforaciones entre abril y junio de 2026 por un total de 5.176 metros (consulte el comunicado de prensa del 30 de junio de 2026, “Astra proporciona actualización de exploración y recibe cobertura de analistas independientes de ATB Cormark Capital Markets”). El programa de perforación se centró en probar la extensión en profundidad (200-300 metros verticalmente) de las zonas principal y oriental y ampliar la huella cercana a la superficie del sistema con perforaciones poco profundas (<200 metros verticalmente).

Resultados del simulacro y discusión

El grupo de ocho pozos de perforación informados en este comunicado de prensa se centró en objetivos profundos en el área de la Zona Principal (hoyos LMD-142, 143 y 144), objetivos profundos en la Zona Este (hoyos LMD-145 y 147), un pozo poco profundo en la Zona de Basalto (LMD-148), un pozo poco profundo en la extensión noroeste de la Zona Principal (LMD-141) y el área entre la Zona Principal y el Este (LMD-146), todos en Figura 1, a continuación. Todos los pozos reportados cruzaron al menos un intervalo de oro y/o plata digno de mención (Tabla 1).

Figura 1: Pozos de Fase III perforados hasta la fecha con ensayos para los primeros ocho pozos resaltados en color verde. Los mejores resultados de perforación se definen como diseminados (color azul claro) y de alta calidad (colores rojo y morado). Todos los valores están en g/t.

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Los resultados de estos ocho pozos de perforación han refinado significativamente el modelo geológico de Astra en La Manchuria y demuestran un fuerte control litológico sobre la mineralización de oro y plata. Las leyes más altas se asocian consistentemente con tobas riolíticas y unidades piroclásticas, mientras que vetas similares alojadas dentro de rocas andesíticas generalmente arrojaron valores de metales preciosos más erráticos. Los agujeros más profundos en este programa confirman rocas predominantemente andesíticas en profundidad con intercalaciones de rocas piroclásticas riolíticas favorables actualmente limitadas a 10-50 metros de espesor.

El programa también definió una clara distribución espacial de la mineralización. Las intercepciones de oro de mayor ley se concentran en la parte suroeste de Manchuria Hill, incluidas las zonas principal y de basalto, mientras que hacia el noreste se producen amplios intervalos de mineralización diseminada de oro y plata. Dos pozos, LMD-143 y LMD-145, cruzaron amplias zonas de más de 50 metros continuos con leyes superiores a 0,3 g/t AuEq. Estos resultados resaltan la coexistencia de brotes estructuralmente controlados de alta ley junto con una extensa mineralización diseminada dentro de rocas volcánicas hospedantes favorables.

Zona de basalto

El primer pozo profundo perforado en la Zona de Basalto probó con éxito la proyección descendente de la mineralización de alta ley previamente intersectada en el pozo LMD-128 (6,3 metros a 3,32 g/t Au y 837 g/t Ag; incluido 1 metro a 11,45 g/t Au y 3309 g/t Ag; consulte el comunicado de prensa de Astra del 2 de marzo de 2026). El pozo LMD-148 arrojó una intersección de 2 metros con una ley de 80,54 g/t Au y 44,5 g/t Ag de vetillas de sulfuro de cuarzo y brechas de falla a 120 metros de la superficie (Figura 2), lo que confirma que la mineralización de oro de alta ley continúa en profundidad dentro de este objetivo emergente.

Figura 2: Detalle de las vetillas y brechas de falla que reportan 2 m @ 80,54 g/t Au y 44,5 g/t Ag en el pozo LMD-148.

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Zona Principal

Cuatro pozos probaron el bloque noroeste y las extensiones de profundidad del alimentador oeste en la zona principal. La perforación confirmó que las mejores leyes permanecen estrechamente asociadas con las rocas piroclásticas favorables, mientras que las intersecciones más profundas dentro de las andesitas fueron generalmente de menor ley a pesar de intersecar exitosamente las estructuras de veta proyectadas en profundidad (Figura 3).

Figura 3: Sección larga del Alimentador Oeste en la Zona Principal (línea discontinua azul oscuro en la Figura 1) con la ubicación de los cuatro pozos profundos perforados en la Fase III. Resistividad expresada en ohm-m. Las litologías son tonalidades transparentes: el gris es andesita, el blanco es brecha post-mineral y el marrón es cubierta moderna.

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El agujero LMD-142 arrojó varios intervalos mineralizados dentro de las rocas piroclásticas de aproximadamente 30 a 60 metros de la superficie, incluidos 7 metros con una ley de 1,56 g/t AuEq y una intersección de alta ley de 1 metro con una ley de 15,85 g/t Au y 219,8 g/t Ag. La proyección más profunda de la estructura de West Feeder se cruzaba con rocas andesíticas y contenía metales preciosos de bajo valor.

Figura 4: Sección transversal de LMD-143 que muestra la extensión en profundidad de las vetas en los alimentadores Este, Central y Oeste. Los resultados de oro y plata están en gramos por tonelada (g/t). La foto es la muestra con 0,9 m con ley de 2,76 g/t Au y 541 g/t Ag.

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El pozo LMD-143 (Figura 4) intersectó una mineralización ampliamente diseminada cerca de la superficie dentro de las rocas piroclásticas, incluidos 56 metros con una ley de 0,50 g/t AuEq, junto con una veta de alta ley (Veta 1 del alimentador este) de 0,9 metros con una ley de 2,76 g/t Au y 540,6 g/t Ag. Una brecha de falla separada asociada con el alimentador central arrojó un intervalo de 2 metros con una ley de 26,23 g/t Au. Al igual que en LMD-142, el alimentador occidental más profundo se cruzó con rocas andesíticas que contenían mineralización de baja ley.

El pozo LMD-144 confirmó que la mineralización de alta ley se extiende a profundidades donde se conservan litologías favorables, arrojando 0,58 metros con una ley de 20,94 g/t Au y 9,9 g/t Ag de una veta de cuarzo bandeada que contiene texturas de ginguro (Figura 5) ubicada cerca del contacto entre rocas piroclásticas y andesita.

Figura 5: Detalle de la veta de cuarzo bandeada con bandas de ginguro que reportan 0,58 m @ 20,94 g/t Au y 9,9 g/t Ag en el pozo LMD-144.

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Área entre la zona principal y la oriental

El agujero LMD-146 probó un área previamente poco explorada, oculta bajo una cubierta poco profunda entre las zonas principal y oriental. El agujero intersectó una amplia mineralización diseminada alojada por rocas piroclásticas, incluidos 21 metros con una ley de 0,87 g/t AuEq, lo que demuestra que este corredor tiene potencial para ampliar la huella de la mineralización diseminada entre los principales sistemas de vetas.

Zona oriental

Dos pozos profundos probaron la extensión descendente de la Zona Este, donde ambos pozos intersectaron exitosamente las estructuras de veta proyectadas en profundidad. El pozo LMD-145 arrojó una amplia mineralización cerca de la superficie dentro de las rocas piroclásticas, incluidos 54 metros con una ley de 0,86 g/t AuEq, mientras que las intersecciones de vetas más profundas dentro de las rocas andesíticas eran esencialmente estériles. Se obtuvieron resultados similares en el pozo LMD-147, reforzando el control litológico interpretado sobre la mineralización.

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Tabla 1: Ensayos de los primeros ocho pozos de perforación de la Fase III en La Manchuria utilizando una ley de corte de 0,3 g/t AuEq. Relación Ag:Au de 60 usando $3,600 Au y $60 Ag. Las recuperaciones del 94 % para Au y del 85 % para Ag es un promedio basado en tres operaciones mineras regionales1 y se reflejan en los valores AuEq y AgEq anteriores. La tabla muestra resultados superiores a 0,3 g/t AuEq. Los anchos verdaderos estimados son aproximadamente el 85% de los anchos reportados en este documento.

Procedimientos de muestreo

Las muestras de perforación consistieron en núcleos HQ que fueron divididos por la mitad, muestreados, embolsados ​​y etiquetados por el equipo geológico de Astra y luego entregados al laboratorio Alex Stewart International Argentina en Mendoza. Las muestras de perforación se prepararon con el código P5 y luego se analizaron con un ensayo de fuego para detectar oro (Au4-50) y elementos múltiples mediante ICP (ICP-AR 39). Los valores de alta ley de plata (>100 g/t) y oro (>50 g/t) se analizaron mediante el método de gravedad (Ag4A-50 y Au4A-50). Se utilizaron un total de 152 blancos y 152 estándares (2 rangos de grados diferentes de Au y Ag) como control de calidad para el grupo de 2.893 muestras.

Adquisición de la propiedad de La Manchuria

Astra adquirió una participación indivisa del 80% en las Propiedades Mineras de La Manchuria de Patagonia Gold (Patagonia) mediante la entrega a Patagonia el 11 de agosto de 2026 de una notificación por escrito ejerciendo el Primer Earn-In después de completar gastos en La Manchuria superiores a US$ 3.000.000. Las partes están trabajando juntas para transferir las propiedades mineras y los derechos mineros adicionales incluidos en el área de interés a una nueva empresa minera (NEWCO). Astra será el propietario registrado del 80% de las acciones del capital de NEWCO y Patagonia será el propietario registrado del 20% de las acciones del capital. Astra también tiene la opción de aumentar su participación en un 10% adicional, para obtener el 90% de la propiedad total, realizando un pago en efectivo de 5.000.000 de dólares estadounidenses a Patagonia antes del 11 de agosto de 2028, sujeto al derecho de Astra de extender este período. El interés de Patagonia se mantendrá hasta la publicación de un recurso que cumpla con 43-101 por un total de al menos 1 millón de onzas de oro equivalente en las categorías indicadas más inferidas. Una vez publicado el recurso, cada parte contribuirá con sus montos prorrateados de gastos a partir de ese momento.

Acerca de la empresa

Astra Exploration Inc. es una empresa de exploración de metales preciosos con sede en Vancouver, BC, que está construyendo activamente una cartera de proyectos de alta calidad en algunas de las jurisdicciones mineras más importantes de América Latina.

El proyecto de oro y plata La Manchuria en Santa Cruz, Argentinadel cual Astra posee el 80% y tiene una opción de adquirir hasta el 90% de Patagonia Gold Corp, es un depósito epitermal de baja sulfuración (LSE) de oro y plata de alta ley ubicado en el prolífico Macizo Deseado que alberga múltiples depósitos de metales preciosos LSE de clase mundial, incluidos Cerro Vanguardia y Cerro Negro, Santa Cruz, Argentina.

El proyecto de oro y plata Pampa Paciencia, 100% de propiedad, en el norte de Chile está ubicada en la provincia mineral del Paleoceno, cerca de minas operativas tan importantes como Spence y Sierra Gorda. El proyecto comparte varias similitudes geológicas importantes con otros depósitos de oro y plata del Paleoceno LSE, incluidos Faride y El Peñón.

El proyecto Cerro Bayo, 100% propio, en el norte de Chile está ubicado en el cinturón de Maricunga aproximadamente a 20 km de la Mina Refugio. El proyecto alberga un sistema epitermal de alta sulfuración (HSE) +/- pórfido de oro con similitudes con el depósito Salares Norte al norte en el mismo cinturón. El cinturón de Maricunga es una de las regiones más dotadas del mundo de yacimientos de oro y cobre.

Persona Calificada

Los datos técnicos y la información divulgados en este comunicado de prensa han sido revisados ​​y aprobados por Darcy Marud, quien es director independiente de Astra. El Sr. Marud es miembro en ejercicio de la Asociación de Geocientíficos Profesionales de Ontario y es una persona calificada según se define en los términos del Instrumento Nacional 43-101: Estándares de divulgación para proyectos minerales.

Para más información póngase en contacto con:

Brian Miller

Director ejecutivo

Telf. 604.428.0939

Correo electrónico: brian.miller@astra-exploration.com

Katrina Damouni

Desarrollo Corporativo

Telf. 604.428.0939

Correo electrónico: katrina.damouni@astra-exploration.com

Referencias:

1 Fuentes:

Steinmann, Michael, marzo de 2006

Manantial-Espejo Project Canadian Standard NI 43-101, Santa Cruz Province, Argentina Prepared for Minera Triton Argentina, S.A.

https://panamericansilver.com/wp-content/uploads/2022/04/Manantial-Espejo-Technical-Report.pdf

Goldcorp – Informe del tercer trimestre, 30 de septiembre de 2017

https://s24.q4cdn.com/382246808/files/doc_financials/mda/2017/MD-A-FS-2017Q3-Website.pdf

AngloGoldAshanti – Resumen del informe técnico, Cerro Vanguardia, Informe resumido de A Life of Mine, 31 de diciembre de 2021

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1067428/000162828022007855/a2021_-xcerroxvanguardia.htm

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