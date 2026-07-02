Resultados de Wimbledon 2026: Dan Evans se despide con emoción mientras su carrera termina con una derrota en dobles junto a Henry Searle

Dan Evans es el primero en admitir que no es del agrado de todos.

El ex número uno británico, que el miércoles cerró su carrera en Wimbledon, nunca tiene miedo de decir lo que piensa y lleva el corazón en la manga.

La naturaleza franca de Evans ha tendido a molestar a quienes están en posiciones de poder, y tal vez fue una de las razones por las que no recibió un comodín individual en Wimbledon.

Al jugador de 36 años se le dio un lugar en los dobles masculinos SW19 con su protegido Henry Searle, pero contuvo las lágrimas mientras se despedía con emoción tras su derrota por 6-2 y 6-4 en la primera ronda ante Hugo Nys y Edouard Roger-Vasselin.

“Sé que no les gusta que la gente exprese sus opiniones y yo estoy más que feliz de expresar la mía”, dijo Evans a BBC Sport.

“Así que no conseguir un comodín fue desconcertante. Pensé que era una falta de respeto, para ser franco.

“Pero así es la vida. Ha sido una forma diferente de terminar, pero ha sido genial”.

No hay duda de que Evans, quien alcanzó el puesto 21 en el mundo en 2023, el máximo de su carrera, posee una autenticidad que atrae a muchos fanáticos.

Sir Andy Murray lo resumió mejor que nadie.

“Es increíblemente talentoso y muy competitivo. Quizás sea un poco malo, pero tiene buen corazón”, dijo Murray.

Cientos de personas abarrotaron la pequeña cancha exterior, con largas colas para entrar, mientras Evans y Searle intentaban prolongar la carrera del veterano con una sorprendente victoria sobre los novenos favoritos Nys y Roger-Vasselin.

Un grupo de seguidores, que viajaron desde Solihull, el país natal de Evans, llevaban camisetas que decían “Gracias Dan”.

A pesar de unirse a la cola de Wimbledon el martes y acampar durante la noche para conseguir un lugar privilegiado, todavía tenían que mirar de puntillas desde la pasarela ya que todos los asientos dentro de la cancha 15 ya estaban ocupados.

“Queríamos darle las gracias por su carrera; ha tenido algunos momentos brillantes”, dijo a BBC Sport Tom Ritchie, uno del cuarteto.

“Lo concurrido que hay, las colas fuera de la cancha, muestran lo popular que es. Tiene los pies en la tierra y es fácil identificarse con él. Por eso lo amamos”.