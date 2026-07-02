El nuevo robot humanoide Atlas de Boston Dynamics: Orden de magnitud más simple

Boston Dynamics ‘s new Atlas robot está pateando balones de fútbol como un atleta de la Copa del Mundo. Sin embargo, también es mucho más simple – y más barato – de fabricar que antes. [Context: La empresa Boston Dynamics ha presentado la quinta generación de su robot humanoide Atlas, que se destaca por su poder y capacidades. Hyundai Motor Company es una empresa importante en este desarrollo.]

El nuevo robot humanoide Atlas de Boston Dynamics ha impresionado al mundo durante meses, incluso antes de que la empresa lo presentara realizando acrobacias de fútbol sin precedentes para celebrar la Copa del Mundo actual. La compañía presentó la quinta generación de Atlas en el CES a principios de este año, y podría ser el humanoide más fuerte y capaz del planeta. Atlas siempre ha estado a la vanguardia, pero el inconveniente ha sido el costo: históricamente superior a $200,000. Tal vez ya no. En una entrevista exclusiva con Forbes, el Director de Comportamiento de Robots para Atlas, Alberto Rodríguez, me dijo que el nuevo Atlas es mucho más simple.

De hecho, es “casi una reducción de un orden de magnitud en complejidad en comparación con la generación anterior”, me dijo Rodríguez. “Tiene muchas, muchas menos piezas, y muchas menos piezas únicas. Y el proceso de fabricación es mucho más rápido y sencillo, lo que conduce a una mayor confiabilidad y menor costo”.

Esa es una gran declaración, y él lo sabe. Rodríguez tuvo cuidado de decir “casi” un orden de magnitud, no 10 veces más simple.

Pero incluso una fracción de eso es una señal clave de un producto que madura: capacidad aumentada con complejidad reducida. Y el menor costo resultante debería hacer que Atlas sea aún más interesante para los posibles clientes. Hyundai, que recientemente compró el 20% restante de Boston Dynamics que aún no poseía, planea conservar la mayor parte o toda la producción de este año para sus propios usos. Pero pronto la empresa planea fabricar al menos 30,000 humanoides Atlas al año, y otros podrán comprarlo. [Fact Check: Hyundai es propietaria de Boston Dynamics y planea una producción masiva del robot Atlas.]

[Context: El artículo destaca la importancia de la simplicidad en la fabricación de robots humanoides como el nuevo Atlas de Boston Dynamics.]

Por qué la simplicidad es fundamental

En este momento, excepto por algunas empresas fabricantes de robots que ya están escalando como Agibot y Unitree, los robots humanoides son caros, se construyen a mano y son caprichosos. Cada parte única es una cadena de suministro que gestionar, un punto de fallo sobre el que ingeniar, un ítem que mantiene el precio alto.

Las empresas que ganarán la carrera de los humanoides necesitarán tener un gran producto, seguro. Pero también deberán ser capaces de construir decenas de miles de unidades confiables a un precio que haga que los clientes saquen sus chequeras.

Boston Dynamics parece estar optimizando precisamente para eso.

Al despojar piezas y, crucialmente, reducir el número de partes únicas, la empresa acorta el tiempo de fabricación, aumenta la fiabilidad y reduce los costos, todo al mismo tiempo. Menos componentes únicos significan un ensamblaje más simple, menos cosas que se rompan y un camino más limpio hacia la producción en volumen.

“Estamos contentos de haber demostrado el mismo nivel de rendimiento, o más alto, con un robot que es fundamentalmente mucho, mucho más simple”, dijo Rodríguez. “Lo que nos coloca en un lugar realmente bueno para el siguiente paso de fabricación en masa.”

Esa última frase – fabricación en masa – es donde esto se vuelve interesante. Un humanoide que iguala o supera la capacidad de la generación anterior mientras es mucho más barato y confiable para producir no es solo un mejor robot. Es un mejor negocio. [Fact Check: La simplificación en la fabricación del nuevo Atlas de Boston Dynamics tiene como objetivo mejorar la accesibilidad y rentabilidad del producto.]

La capacidad es hardware más software, y el software es ahora el cuello de botella

Pero la capacidad no se trata solo de hardware.

“Realmente es la combinación de hardware y software”, me dijo Rodríguez. Cuando los ingenieros diseñan un nuevo robot, incorporan potencial, pero ese potencial sigue siendo teórico hasta que el software de control sea lo suficientemente capaz de desbloquearlo. También he escuchado esto de otros fabricantes de robots humanoides como 1X en California y Humanoid.ai en el Reino Unido.

“Las cosas que podemos mostrar con el hardware existente aún están limitadas por nuestra capacidad para saber cómo controlarlo”, dijo. “Atlas – pero estoy seguro de que es lo mismo para muchos otros robots – es capaz de mucho más de lo que hemos podido exprimir en términos de rendimiento hoy.”

En otras palabras, la inteligencia artificial y los algoritmos de control siguen siendo el principal cuello de botella para obtener valor del hardware robótico. Y los robots humanoides no son diferentes de otros productos modernos como los autos pesados en software y la electrónica de consumo: se enviarán con un conjunto predeterminado de capacidades, pero las actualizaciones de software a través del aire desbloquearán más.

Rodríguez enmarca el conjunto de IA de Boston Dynamics como dos sistemas que trabajan juntos.

El primero es la inteligencia física, el lazo de control central que maneja el equilibrio, la agilidad y la habilidad física: saltar, agarrar, mover objetos con rapidez y generalidad. El segundo es la inteligencia de razonamiento, la capa que analiza una tarea, la divide en pasos y descubre cómo hacerla, incluidas cosas como tomar una decisión sobre si un objeto será pesado o ligero.

La inteligencia física es un territorio conocido para Boston Dynamics.

Durante años, la empresa ha empujado los límites de lo que pueden hacer los robots con patas, inspirándose en baile, parkour y gimnasia. “Esa es claramente una fortaleza competitiva que tenemos”, dijo Rodríguez.

Pero en los últimos años, el equipo ha invertido mucho en el lado del razonamiento porque eso es lo que desbloquea la generalidad. Si un robot se despliega en una línea de producción y el flujo de trabajo cambia dos semanas después, no quieres pasar otros meses reprogramándolo y validándolo de nuevo. “Quieres que el robot aprenda a través de la experiencia o mediante demostración, de una manera más natural”, dijo Rodríguez. Aquí está la correlación humana: te contratan en la fábrica y un compañero de trabajo o jefe te muestra qué hacer. Lo aprendes, y a medida que las cosas cambian, te adaptas sobre la marcha en lugar de empezar desde cero.

Ese es un Santo Grial para los robots humanoides en este momento. [Context: El artículo destaca la importancia de la IA y los algoritmos de control en los robots humanoides como el Atlas de Boston Dynamics.]

Hablando el ‘lenguaje de la fábrica’

Pero hay una capa mucho menos glamorosa que es igual de importante: hacer que los robots se comuniquen con los sistemas que gestionan una fábrica. La integración es uno de los mayores costos ocultos al implementar nueva tecnología, y un humanoide que no puede comunicarse con un sistema de gestión de almacenes depende de que le digan qué hacer en persona, una y otra vez.

Aquí, Boston Dynamics se basa en la experiencia que la mayoría de sus rivales humanoides no tienen. Stretch, su robot de almacén con base en ruedas, ya se envía con un sistema de gestión de flotas desplegado en cientos de clientes. Ese sistema de gestión asigna rutas de inspección y coordina qué robot hace qué, en lugar de requerir que cada unidad se programe individualmente.

“Es algo que hemos estado haciendo por un tiempo”, dijo Rodríguez.

Llevar ese músculo de orquestación a Atlas es una ventaja significativa. [Fact Check: Boston Dynamics utiliza su experiencia en sistemas de gestión de flotas para mejorar la eficiencia del robot Atlas en fábricas y almacenes.]

La pregunta de las patas versus las ruedas

Le pregunté a Rodríguez dónde se sitúa en el debate favorito de la industria: patas o ruedas. La mayoría de los compradores de robots con los que hablo están más que satisfechos con las patas, lo que ahorra batería, permite una gran estabilidad y – crucialmente – puede adaptarse a las regulaciones de seguridad existentes.

Pero Rodríguez compartió algunas ideas nuevas que socavan la suposición común en los espacios de fábricas/almacenes/logística de que las patas son un capricho caro.

Primero, las matemáticas de la complejidad están más cerca de lo que yo hubiera imaginado. Una base omnidireccional con ruedas típicamente usa cuatro ruedas con dos actuadores cada una – uno para impulsar, uno para dirigir – para un total de ocho actuadores. Eso es aproximadamente lo que necesitas para dos patas, dice Rodríguez.

“La complejidad mecánica que se necesita para construir patas hoy en día no es tan diferente”, dijo.

En segundo lugar, las patas van a más lugares, y no solo para subir escaleras. Las fábricas parecen planas hasta que necesitas cruzar el espacio entre un muelle de carga y un remolque, o subir a un entresuelo. En tercer lugar, las patas permiten un factor de forma más delgado. Una base móvil debe ser ancha en todas las direcciones para mantenerse estable cuando se extiende un brazo, pero un robot con patas puede orientar su postura para mantenerse delgado donde el espacio es reducido.

En los almacenes, donde cada pie cuadrado es valioso, eso importa.

En cuanto al equilibrio y la locomoción, ¿el problema que desconcertó a los robotistas durante décadas?

“En realidad, ya no es tan difícil”, dijo Rodríguez. “Hemos encontrado las recetas correctas para hacerlo de manera confiable.” [Context: El artículo compara las ventajas y desventajas de las piernas y las ruedas en los robots humanoides como el Atlas de Boston Dynamics.]

De parkour a la cancha: Atlas y la Copa Mundial

Como parte de su campaña “Next Starts Now” para la Copa Mundial de la FIFA 2026, Hyundai Motor creó Escuela de Fútbol, una serie de películas sociales de cinco partes que siguen a Atlas mientras aprende a jugar el juego.

La serie se basa en Atlas logrando un “Ghost Rabona”, una patada avanzada de pierna cruzada que requiere un tiempo preciso, equilibrio y movimiento controlado mucho más allá de la simple replicación de movimientos.

El factor sorpresa, por así decirlo: cada movimiento fue realizado por Atlas mismo, sin CGI. Es una campaña de marketing, seguro, pero también es una demostración genuina de la agilidad que Rodríguez dice que es la fortaleza principal de la empresa: la inteligencia física que realizará trabajos mucho más prosaicos en pisos de fábricas polvorientos. [Context: Hyundai Motor utiliza al Atlas de Boston Dynamics en una campaña de marketing para la Copa Mundial de la FIFA 2026.]

La conclusión

La propuesta de Boston Dynamics está tomando forma. Igualar o superar al Atlas anterior en capacidad, construirlo con una fracción de la complejidad, con mayor confiabilidad y a menor costo. Agregar inteligencia de razonamiento para que se pueda reasignar sin meses de reprogramación e integrar el software de orquestación prestado de una flota que ya funciona en cientos de clientes.

Hacerlo todo en patas, porque la penalización por complejidad es menor de lo que la industria asume y la recompensa – alcance, un tamaño reducido y simplemente un robot mucho más genial – es real.

Las demostraciones siempre son geniales. (¡Por supuesto!)

Pero la simplificación de un orden de magnitud es la gran historia. Eso es lo que marca la diferencia entre un pasatiempo y un producto escalable, fabricable y rentable. [Fact Check: Boston Dynamics se enfoca en simplificar la fabricación del robot Atlas para hacerlo accesible y rentable para un mercado más amplio.]