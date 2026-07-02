A medida que las tropas transgénero abandonan el ejército, California busca ayudarles a comenzar nuevas vidas.

El marinero de la Armada de los EE. UU. Chase Humes se está mudando de vuelta a la casa de su papá en Texas.

El mes pasado, el joven de 25 años fue notificado de que su “separación voluntaria” de la Armada, para la cual había solicitado en mayo de 2025, había sido aprobada y sería dado de baja del servicio. Él y su esposa deben abandonar su vivienda militar en San Diego para mediados de julio.

Humes, un hombre trans que ha estado tomando testosterona durante los últimos siete años, fue uno de al menos 1,000 miembros del servicio que optaron por irse por sus propias decisiones en lugar de enfrentar una separación involuntaria después de la prohibición de servicio a personas trans en la Armada en febrero de 2025. Al elegir una separación voluntaria, se le ha concedido una “baja honorable”, lo que preserva el acceso a beneficios como la atención médica de Veterans Affairs, a la que otros temen no poder acceder.

Humes es uno de aproximadamente 4,200 miembros del servicio que el Departamento de Defensa estima que han sido diagnosticados con disforia de género y podrían estar sujetos a la política. Los defensores indican que la población de miembros del servicio transgénero podría superar los 15,000, según un estudio de la UCLA de 2014.

Una nueva ley de California, la Asamblea AB 1775, tiene como objetivo ayudar a las personas que no tienen la certeza de una baja honorable como la de Humes y que se preocupan por sus perspectivas futuras si fueran expulsadas de la Armada. Los partidarios dicen que el proyecto de ley del asambleísta demócrata de San Diego, Chris Ward, podría ayudar a las personas a las que se les dio una baja menos honorable por ocultar su identidad trans al ayudarles a restaurar el acceso a servicios.

Mientras tanto, los miembros del servicio como Humes están buscando su próximo paso. El marinero y su esposa han estado buscando empleo cerca de la casa de su papá en las afueras de Houston. No pueden permitirse iniciar su vida en San Diego, a pesar de haberse enamorado del ambiente acogedor de la ciudad.

“La razón principal por la que me uní fue por un futuro mejor para mí y mi familia, y simplemente se desvaneció”, dijo Humes acerca de la separación.

(Sidenote Context: La leyenda del artículo original menciona: “U.S. Navy Sailor Chase Humes wears his wedding ring at Liberty Station in San Diego on June 22, 2026. Humes, a transgender man, is choosing to voluntarily leave the Navy after the Trump administration announced a policy banning transgender troops from military service.”)