Hombre muere a tiros en estacionamiento de Walmart tras disputa por lugar de estacionamiento: Autoridades

Un hombre fue disparado y asesinado en el estacionamiento de un Walmart en Florida tras una disputa por un espacio de estacionamiento, según las autoridades.

La mujer que disparó alega defensa propia, según la Oficina del Sheriff del Condado de Broward, que está investigando el tiroteo.

El incidente ocurrió al mediodía del martes en North Lauderdale y fue capturado en video de teléfono celular y dashcam obtenido por ABC News.

“La investigación preliminar reveló que una mujer adulta y la víctima estaban involucradas en una altercación verbal por un espacio de estacionamiento en el estacionamiento de Walmart antes del tiroteo”, dijo la Oficina del Sheriff del Condado de Broward en un comunicado.

“Según los investigadores, la tiradora, la mujer adulta, permaneció en la escena, cooperó con los detectives y les dijo que el tiroteo fue en defensa propia”, continuó el comunicado.

Las imágenes de dashcam del incidente muestran a la mujer salir de un vehículo en un espacio de estacionamiento antes de ser abordada por el hombre, identificado por la oficina del sheriff como Bart Diguglielmo. La mujer parece apuntar con una pistola a Diguglielmo con una mano y sostener un teléfono celular en la otra mientras se mueven por el estacionamiento.

Diguglielmo se ve inicialmente alejándose de la mujer antes de regresar hacia ella. Se puede escuchar que ella dice “aléjate” antes de que suene el sonido del disparo, según el video de teléfono celular del incidente.

Después del tiroteo, Diguglielmo se ve sentado y a veces acostado en el suelo durante varios minutos antes de que llegue un oficial de la ley y parece aprehender a la mujer.

Diguglielmo fue trasladado a un hospital local, donde fue declarado muerto.

Las autoridades no han revelado el nombre de la mujer. No está claro si fue detenida después del tiroteo.

El caso será presentado a la Oficina del Fiscal del Estado del 17º Circuito Judicial en el Condado de Broward para determinar si se presentarán cargos penales.

Un portavoz de la oficina le dijo a ABC News el jueves que aún no han recibido nada de la aplicación de la ley sobre el caso.

Al ser contactado para hacer comentarios, un portavoz de Walmart remitió a la aplicación local de la ley con respecto al incidente.

(Alexandria Fine y Kerem Inal de ABC News contribuyeron a este reporte)