Trump compró Apple, Nvidia y otros gigantes tecnológicos antes de que la reversión de aranceles impulsara el repunte.

En medio de la preocupación de los inversores y las empresas por el futuro del comercio global y la economía a principios de abril de 2025, el presidente Donald Trump estaba ocupado comprando en la venta masiva del mercado de valores que él mismo creó.

Trump realizó 327 compras de acciones el 8 de abril de 2025, según un análisis de CNBC de la declaración financiera anual del presidente para 2025 que incluye operaciones, ingresos y pasivos, y que fue publicada el martes. Ese día, el 8 de abril, fue su 11º día más activo en compras de acciones el año pasado, más de cinco veces el promedio diario de aproximadamente 62 para el año calendario, según el análisis de CNBC.

Su ráfaga de compras se produjo al final de una fuerte espiral de cuatro días que fue desencadenada por la presentación de su plan de aranceles amplios y altos. El análisis de CNBC muestra que las compras de Trump se centraron en las acciones de tecnología de mega capitalización que fueron golpeadas con fuerza después de que lanzó la política el 2 de abril, a la que llamó “día de la liberación”.

El episodio captura un tema central que atraviesa el segundo mandato de Trump: un presidente con un poder vasto para mover los mercados es también un presidente con una gran participación personal en ellos, con más inversión personal en juego que cualquiera de sus predecesores.

El próximo 8 de abril, el índice amplio S&P 500 terminó esa sesión por debajo de la marca de 5,000 puntos y a pocos centímetros del umbral de un mercado bajista, un término utilizado para describir una disminución del 20% desde un máximo reciente. Solo en la corrida de cuatro días, el índice de referencia del mercado de valores cayó más del 12%.

A la mañana siguiente, minutos después de la apertura el 9 de abril, Trump ayudó a que el mercado diera un giro abrupto.

Trump publicó en Truth Social, la plataforma de redes sociales que posee, que “¡ESTE ES UN GRAN MOMENTO PARA COMPRAR!!!” Más tarde ese día, Trump anunció que estaba retrocediendo algunos de los aranceles que habían perturbado el mercado que anunció una semana antes.

El S&P 500 subió alrededor del 9.5% en esa sesión, marcando uno de sus mejores días en la historia. Desde el 8 de abril de 2025, el índice ha aumentado aproximadamente un 50%.

La Casa Blanca, al ser preguntada sobre el momento de las operaciones de Trump el 8 de abril de 2025, habló de manera más general sobre los activos del presidente.

“Como dijo el presidente Trump, tiene muchos activos porque era un empresario de gran éxito antes de convertirse en presidente, motivo por el cual fue elegido para el cargo en primer lugar”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, a CNBC. “Todos los activos del presidente están en cuentas completamente discrecionales gestionadas por instituciones financieras independientes de terceros. No existen conflictos de interés.”

Trump dijo a los periodistas el miércoles que sus operaciones son gestionadas por partes externas.

“No me involucro en mis asuntos personales – tenemos fondos que gestionan mi dinero,” dijo Trump a los periodistas.