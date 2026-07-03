Rescatadores salvan a hombre atrapado de los escombros de un centro comercial en Venezuela casi ocho días después de los terremotos.

CATIA LA MAR/LA GUAIRA, Venezuela — Rescatistas sacaron a un sobreviviente de 44 años atrapado en las ruinas del centro comercial donde trabajaba en el estado venezolano de La Guaira, más de una semana después de que dos fuertes terremotos devastaran la costa norte del país.

El trabajo para salvar al guardia de seguridad Hernán Alberto Gil de los escombros del centro comercial Galerías Playa Grande de nueve pisos comenzó el lunes, según el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien ha estado publicando actualizaciones sobre la operación que también involucró a equipos de Chile, Estados Unidos, Portugal, México, Costa Rica y Venezuela.

Los rescatistas le proporcionaron hidratación a través de un tubo, según Bukele, pero necesitaron cavar dos túneles separados para llegar a él, debido a la inestabilidad de las ruinas.

Gil fue sacado de los escombros en una camilla el jueves por la mañana y cargado en una ambulancia mientras los rescatistas y periodistas lo vitoreaban.

“Estoy agradecida con Dios por mantenerlo vivo durante tantos días”, dijo Gusbimar González, la esposa de Gil. “Lo resistió todo como un guerrero.”

Los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 golpearon con menos de un minuto de diferencia hace casi ocho días, matando a 2,295 personas, según las últimas cifras del gobierno.

El número de personas aún desaparecidas en una lista en línea no oficial pero ampliamente utilizada se redujo a unas 38,600 el jueves por la mañana, después de alcanzar casi 60,000 en los días inmediatamente posteriores a los sismos.

Un enviado de las Naciones Unidas dijo esta semana que estaba adquiriendo 10,000 bolsas para cadáveres para Venezuela y el Servicio Geológico de los Estados Unidos estimó que más de 10,000 muertes eran posibles. La firma de modelado de catástrofes y riesgos Verisk dijo que espera que las pérdidas económicas causadas por los sismos superen los $10 mil millones.

Hasta el jueves, Venezuela había recibido 2,000 toneladas métricas de ayuda humanitaria de otros países, según el ministerio de relaciones exteriores.

El gobierno socialista de Venezuela, en el poder bajo tres líderes diferentes desde 1999, ha promovido durante años la “unidad civil-militar-policial.” Altos funcionarios de seguridad tienen poder sobre grandes intereses empresariales. La televisión estatal ha mostrado regularmente a la presidenta interina Delcy Rodríguez reuniéndose con militares y funcionarios de seguridad mientras grupos de soldados y policías patrullan las principales carreteras en La Guaira y a veces dirigen el tráfico.

Sin embargo, la respuesta al desastre ha sido liderada por civiles, muchos de ellos voluntarios. Las víctimas de los sismos han pasado días intentando sacar a sus seres queridos con las manos, palas y picos, asistidos por bomberos, cuerpos de protección civil, miles de miembros de equipos de rescate extranjeros, estudiantes de medicina y enfermeras, civiles que normalmente trabajan como maestros y veterinarios y ocasionalmente, un soldado. Soldados trabajando durante días junto a civiles en las seis torres colapsadas de un importante proyecto de vivienda social en La Guaira dijeron a Reuters que se habían ofrecido como voluntarios para ayudar allí. Muchos rescatistas han denunciado la falta de maquinaria pesada necesaria para mover enormes losas de concreto. La ministra de Petróleo, Paula Henao, dijo el jueves que se envió un cargamento de diésel desde el complejo de refinación más grande del país, Paraguaná, a La Guaira para uso de los rescatistas, subrayando declaraciones previas del gobierno de que los sismos solo han provocado retrasos menores en los terminales.