Argentina está lista para impulsar las ambiciones de nación desarrollada de la India para 2047: Embajador Mariano Caucino – The Tribune

Nueva Delhi [India]3 de julio (ANI): El embajador argentino en India, Mariano Caucino, afirmó el jueves que los tremendos esfuerzos de la India para abrir y diversificar su economía para convertirse en una nación completamente desarrollada para 2047 están allanando el camino para una colaboración global más profunda, afirmó el embajador argentino Mariano Caucino en una conferencia diplomática en Nueva Delhi.

En su intervención en la Conferencia Diplomática y de Negocios India-Latinoamérica y el Caribe en el Auditorio FIEO, el embajador argentino en India, Mariano Caucino, afirmó que “todas las conversaciones diplomáticas de hoy hablan de la imprevisibilidad y los tiempos cambiantes que vivimos, pero al mismo tiempo en cierta medida surgen algunas certezas en el escenario global y una de ellas es la creciente importancia de Asia y el Indo-Pacífico”, afirmó la embajada.

El embajador Caucino afirmó que “es en este escenario en el que la India está creciendo tanto que se ha convertido hoy en día en uno de los países más importantes del mundo” y remarcó que “todos los países están prestando cada vez más atención a la India, el país más grande del mundo en términos de población”.

Elogiando los vínculos entre Argentina e India, el enviado recordó que “en 1950 establecimos una embajada permanente aquí, fuimos de los primeros países latinoamericanos en hacerlo. En 2009 abrimos un Consulado General en Mumbai, el principal centro económico y financiero de la India, y en 2019 elevamos la relación al rango de Asociación Estratégica y Argentina abrió una Oficina de Agricultura en Delhi bajo el liderazgo del Agregado de Agricultura Mariano Beheran”.

El embajador Caucino afirmó que “estamos convencidos de que Argentina en particular y América del Sur en general pueden contribuir aún más a las ambiciones de desarrollo de la India”, señaló la embajada.

“El gobierno indio se ha fijado el objetivo de convertirse en una economía plenamente desarrollada para 2047 y para lograr ese objetivo ha estado haciendo un tremendo esfuerzo de apertura y diversificación”.

El Embajador Caucino señaló que la India se ha convertido en el sexto socio comercial de Argentina, lo que refleja el rápido crecimiento del comercio y la cooperación bilaterales. “Aunque somos países muy lejanos, estamos destinados a seguir colaborando para nuestro beneficio mutuo”, remarcó.

El Embajador destacó que los responsables políticos y los establecimientos diplomáticos de ambos países reconocen cada vez más la importancia estratégica de la India en el escenario global, señalando que la India se ha convertido en una de las cinco economías más grandes del mundo y sigue siendo la economía principal de más rápido crecimiento, además de reconocer “el papel del Primer Ministro Modi en el escenario global”.

Destacando la contribución de Argentina a la seguridad alimentaria de la India, el enviado dijo que su país es actualmente el principal proveedor de aceites comestibles de la India. Argentina exporta aceite de soja, aceite de girasol, legumbres y cueros a la India, mientras que minerales críticos como el litio y el cobre están surgiendo como componentes importantes del comercio bilateral, dijo la embajada. (ANI)

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