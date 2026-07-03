Michael y Susan Dell donarán $750 millones a la UT Austin para financiar nuevo campus médico

El presidente y CEO de Dell Technologies, Michael Dell, habló durante el Foro de Invertir en América de CNBC en Washington, el 15 de abril de 2026.

Michael y Susan Dell anunciaron el martes que han comprometido $750 millones a la Universidad de Texas en Austin para financiar el desarrollo de un nuevo centro médico y campus de investigación.

El CEO multimillonario dijo a CNBC que el nuevo centro médico, que incluirá un hospital y una instalación de investigación, utilizará inteligencia artificial y computación avanzada para ofrecer tratamientos más tempranos y precisos a los pacientes.

La universidad espera iniciar la construcción del Centro Médico Dell más adelante este año y abrir las instalaciones en 2030. El nuevo campus médico también incluirá un centro oncológico, que ya está en desarrollo. La donación de los Dell también se destinará a becas estudiantiles y al centro de supercomputación de UT.

La donación de la pareja es una de las más grandes jamás realizadas a una universidad pública estadounidense. Dell fundó su empresa tecnológica homónima desde su dormitorio en la UT Austin en 1984 cuando era estudiante de premedicina. Abandonó la UT Austin antes de su segundo año.

“Considero este paso como la continuación de una línea temporal que en realidad se remonta a mis padres enviándome a la UT para ser médico”, dijo. “Obviamente, esa parte no funcionó, pero nunca dejé de pensar en eso”.

Con este último compromiso, la pareja ha contribuido con más de $1 mil millones en total a la UT Austin, incluyendo una donación inicial de $50 millones para establecer la Facultad de Medicina Dell en 2013. Su fundación también hizo una donación de $25 millones para establecer el primer hospital pediátrico de Austin en 2007.

El inversor multimillonario de Nvidia, Tench Coxe, y su esposa, Simone, residentes en Austin, donaron $100 millones en enero al nuevo centro médico académico.

Dell dijo que él y su esposa han aumentado su contribución a medida que la población de Austin ha crecido. La población del área metropolitana de la ciudad ha aumentado aproximadamente al doble desde 2000 y se estimó en casi 2.6 millones de personas en 2024, según datos de la ciudad.

Invertir en el sistema de atención médica de Austin significa que los residentes pueden recibir atención cerca de sus hogares, dijo Dell.

“Mi perspectiva sobre esto es como padre y como empleador. Sabes, años atrás, si había un desafío de salud, no te quedabas en Austin. Ibas a Houston o Dallas”, comentó. “Y eso se está volviendo cada vez menos cierto, y ahora Austin se está convirtiendo en un destino para cirugías especiales y procedimientos difíciles, y atrae ese tipo de talento”.

Los Dell han aumentado su donación caritativa en los últimos meses, comprometiendo $6.25 mil millones en diciembre para financiar “cuentas de Trump” para 25 millones de niños estadounidenses. Sus compromisos filantrópicos hasta la fecha ascienden a más de $10 mil millones, según su fundación.

“La escala ha aumentado a medida que hemos tenido más capacidad para tener un mayor impacto”, dijo Dell sobre su filantropía. “Queremos hacerlo mientras aún estemos aquí, y estamos muy presentes, así que hay mucho por hacer”.

Grupos de defensa de pacientes y profesionales médicos han expresado preocupaciones sobre el uso de la inteligencia artificial en la atención médica, como los riesgos de privacidad de los datos y el potencial de sesgo.

Dell dijo que prioriza la capacidad de la IA para ayudar a los profesionales de la salud en lugar de reemplazarlos o obstaculizarlos.

“Hay que tener los controles y normas adecuados en torno a la privacidad y la seguridad”, afirmó. “Al final del día, estas son solo herramientas. Y son muy poderosas, son increíbles, y van a seguir mejorando, pero aún así, creo que tener ese juicio humano es increíblemente importante.”

[Contexto: Michael Dell y su esposa anunciaron una importante donación a la Universidad de Texas en Austin para financiar un nuevo centro médico y campus de investigación.] [Verificación de hechos: La pareja ha donado más de $1 mil millones en total a la UT Austin, contribuyendo de manera significativa al sistema de salud en Austin.]