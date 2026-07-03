La Plata nombra a BTS ‘Invitados de Honor’ de cara a conciertos en Argentina

El Ayuntamiento de La Plata en Argentina aprobó por unanimidad una resolución nombrando a BTS “Invitados de Honor” antes de los conciertos del grupo en Buenos Aires, programados para octubre.

Ser nombrado Invitado de Honor es una distinción cívica formal otorgada por los gobiernos municipales o nacionales de Argentina a visitantes extranjeros distinguidos en reconocimiento a sus contribuciones culturales, científicas o sociales. El Ayuntamiento de La Plata aprobó por unanimidad la resolución el jueves luego de que fuera propuesta por la comunidad de fans local BTS La Plata Oficial, que citó la influencia cultural y el impacto social del grupo.

Según los documentos presentados al Comité de Cultura del consejo, el reconocimiento se extiende más allá de la música de BTS e incluye el papel del grupo en fomentar el interés en el idioma y la cultura coreanos entre los jóvenes locales, así como iniciativas caritativas llevadas a cabo por los fanáticos del ejército local.

El reconocimiento se produce antes de los tres conciertos programados de BTS en el Estadio Único de La Plata los días 21, 23 y 24 de octubre. El compromiso se anunció originalmente como dos espectáculos, pero se agregó una tercera fecha debido a una demanda abrumadora.

Los conciertos marcarán las primeras presentaciones de un grupo completo de BTS en Argentina y sus primeros conciertos en Sudamérica desde el lanzamiento de su gira mundial “Arirang” en abril.

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