Lección de la Operación Sindoor? Pakistán está creando una fuerza de cohetes al estilo chino

Dentro de meses de la incapacidad de Pakistán para contrarrestar a la India durante la Operación Sindoor, las fuerzas armadas de Pakistán lanzaron el Comando de Fuerza de Cohetes del Ejército (ARFC). El movimiento destacó la comprensión de Pakistán de la nueva normalidad, en la que es probable que las fuerzas armadas indias respondan a los ataques terroristas. Estos ataques de la India se llevan a cabo de una manera que permanece por debajo del umbral estratégico, lo que niega a Pakistán el uso de la retórica nuclear y reduce el sentido de seguridad que Rawalpindi deriva de sus armas estratégicas. El fracaso de Pakistán para causar un daño significativo a la India durante el conflicto de 88 horas en mayo del año pasado, a pesar de utilizar su fuerza aérea, drones y cohetes de la serie Fatah, también se percibe como un factor detrás de la creación de tal fuerza. Las defensas aéreas indias, centradas en el sistema de misiles antiaéreos S-400, actuaron como un fuerte escudo contra los ataques pakistaníes. Como parte de su campaña de desinformación, Pakistán afirmó haber destruido este sistema, pero la afirmación fue pronto contrarrestada cuando el Primer Ministro Narendra Modi visitó la unidad S-400 solo días después de que terminara la fase activa de la Operación Sindoor. El Primer Ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, declaró durante su discurso del Día de la Independencia en 2025 que el objetivo de establecer el ARFC era fortalecer la capacidad de ataque convencional de Pakistán. Por lo tanto, la nueva fuerza actuará como una entidad convencional, o no nuclear. El ejército paquistaní mantendrá sus misiles capaces de nucleares bajo una estructura de mando diferente.

Era de la guerra de no contacto Durante la Operación Sindoor de 88 horas en mayo del año pasado, India demostró elementos de su capacidad de hacer la guerra sin contacto. La guerra de no contacto busca minimizar las bajas evitando el compromiso físico directo entre dos fuerzas opositoras. Integra operaciones cibernéticas, vehículos no tripulados, ataques de precisión, guerra de cohetes, armas de energía dirigida, guerra espacial y robótica. Este tipo de conflicto depende de la guerra centrada en la red. Se basa en la transparencia del campo de batalla y sistemas avanzados de comando, control, comunicaciones, computadoras, información, inteligencia, vigilancia y reconocimiento (C4I2SR) para ofrecer capacidades militares cohesionadas y tecnológicas. El principal objetivo de tales operaciones es minimizar las bajas humanas. Los Estados Unidos e Israel también demostraron el uso de combate sin contacto durante sus ataques a Irán. Irán, también, con su extenso uso de drones y misiles balísticos, involucró a la región en el conflicto.

La demostración de la guerra de no contacto de India Nueva Delhi comenzó la Operación Sindoor con una serie de ataques con misiles, artillería y drones a lo largo de la Línea de Control y la frontera internacional. India describió estos ataques como golpes contra la infraestructura terrorista. Pakistán respondió contra India, atacando tanto sitios civiles como militares. Los instrumentos utilizados por Pakistán también se centraron en drones, artillería, cohetes y misiles. Las defensas indias frenaron los asaltos pakistaníes. Incluso ahora, más de un año después de la cesación de hostilidades, Rawalpindi aún no ha proporcionado pruebas creíbles de los objetivos que alcanzó en India. El fallido ataque de Pakistán en defensa de la infraestructura terrorista obligó a India a responder. En su respuesta, los ataques indios perforaron la cobertura del radar de defensa aérea de Pakistán y golpearon 11 bases aéreas, críticas para llevar a cabo operaciones aéreas ofensivas. Estas operaciones obligaron a Pakistán a buscar la paz. Ambos países se retiraron del conflicto con lecciones similares pero prioridades diferentes. India buscó mejorar su red de defensa aérea, como anunció el Primer Ministro Modi desde las murallas del Fuerte Rojo, y también se centró en sus capacidades de ataque. Mientras tanto, Pakistán anunció la creación de una fuerza de cohetes para mejorar su capacidad de ataque. Islamabad también está buscando adquirir el avión de quinta generación J-35 de origen chino.

En esa misma línea, Islamabad creó el Comando de Fuerza de Cohetes del Ejército, un establecimiento que puede contraatacar a India. Según un informe del centro de estudios terrestres con sede en Nueva Delhi (CLAWS), el ARFC es un comando unificado que integrará cohetes y misiles en el ámbito convencional. Modelado según la fuerza de cohetes de China, el ARFC será responsable de la consolidación de estos activos. La fuerza también será responsable de la planificación de doctrinas, adquisiciones y sostenimiento. El ARFC paquistaní utilizará armas como el Fatah-1, que tiene un alcance de 140 km. Se espera que el sistema de cohetes Fatah-II, con un alcance reportado de 400 km, también sea parte de la fuerza. El sistema fue utilizado por Pakistán durante la Operación Sindoor y fue derribado cerca de Sirsa, según informó The Wall Street Journal. El sistema de cohetes A-100, un arma china basada en el Smerch ruso y con un alcance de 100 km, también forma parte del ARFC. En la conferencia de prensa anual del jefe del ejército a principios de este año, el General Upendra Dwivedi, quien se retiró recientemente, afirmó que el Ejército indio también está considerando crear una fuerza similar. Si se crea, se espera que esta fuerza esté equipada con sistemas Pinaka, Smerch, BrahMos, Suryastra y Pralay armados convencionalmente.