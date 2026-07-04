Estadounidenses asqueados ante el hecho de que Trump ganara $1 mil millones de criptomonedas como presidente: Obviamente una estafa

Donald Trump ha ganado más de $1 mil millones de sus negocios de criptomonedas desde su regreso a la Casa Blanca, según recientes divulgaciones financieras. En medio de preguntas sobre conflictos de interés, más de 400 estadounidenses expresaron sentimientos de indignación, repulsión y desesperación hacia su presidente. Respondieron a una llamada del Guardián pidiendo sus opiniones sobre la fortuna de Trump.

Según un documento de 927 páginas publicado el martes por la Oficina de Ética Gubernamental de EE. UU., en total, el presidente de EE. UU. ganó más de $2.2 mil millones el año pasado. Él se benefició de una vasta red global de inversiones y negocios que van desde bienes raíces y campos de golf hasta acuerdos de regalías y productos con la marca Trump, como colonias. También recibió decenas de millones de dólares en arreglos judiciales.

En su segundo mandato, el presidente y su familia han invertido fuertemente en dinero digital y negocios de criptomonedas, con Trump anunciando a principios del año pasado que quería que EE. UU. fuera la “capital cripto del mundo”. Ha recibido alrededor de $1.1 mil millones de sus empresas World Liberty Financial y CIC Digital LLC, que venden “tokens de gobernanza” y “memoblocks” tipo souvenires estampados con su rostro. Los críticos lo acusan de vender acceso a la presidencia.

Anna Kelly, una portavoz de la Casa Blanca, dijo: “Ni el presidente ni su familia han participado, o participarán, en conflictos de interés”.

Preguntado sobre las ganancias en CNBC, Trump restó importancia a las preocupaciones: “Siempre he ganado dinero. Soy un empresario. Soy un empresario muy bueno”. Dijo que su hijo Eric se encarga de sus asuntos comerciales y que: “No hablo con él de cosas como esta”.

Gregg Savajian, un veterano de 72 años que vive en el estado de Washington, lo vio de manera diferente.

“Es un insulto a los estadounidenses de clase trabajadora, obviamente un fraude”, dijo, agregando que estaba “aterrado por nuestro futuro como país”.