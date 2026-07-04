Salah: Egipto hizo historia con el triunfo en la tanda de penaltis de la Copa del Mundo

Mohamed Salah dijo que él y sus compañeros de equipo de Egipto hicieron historia al vencer a Australia en una tanda de penaltis para reservar su puesto en los octavos de final de la Copa del Mundo. Los equipos jugaron un empate 1-1 después del tiempo extra en el Estadio de Dallas, con el gol de Emam Ashour en la primera mitad cancelado por un gol en propia meta de Mohamed Hany tras el descanso. Harry Souttar y Lucas Herrington fallaron desde los 12 metros para los Socceroos, y Hossam Abdelmaguid guió a casa el último penalti para dar a Egipto un triunfo en la tanda de penaltis por 4-2. Egipto es consecuentemente apenas la segunda nación africana en ganar una tanda de penaltis en la Copa del Mundo, después de las dos victorias de Marruecos (2022 contra España y 2026 contra Países Bajos). Fue el primer penalti que ambos disputaron en la Copa del Mundo – la primera vez que dos naciones estuvieron involucradas en una por primera vez en las finales en el mismo juego desde el partido de octavos de final entre Dinamarca y Croacia en 2018. Hablando después de sellar su progresión, el héroe de Egipto Salah dijo: “Es historia. Les dije a los chicos antes del juego que esta es la mayor plataforma en la que pueden jugar. Disfruten y no dejen que la presión les afecte. “Estoy contento de que logramos ganar el juego, mala suerte para ellos. Estoy feliz de que hoy escribimos historia.” Salah estuvo en el punto de mira durante la tanda de penaltis, mostrando la confianza típica para anotar con un penalti a lo Panenka. “¡Si alguien iba a hacerlo, sería yo! agregó Salah. “Tengo más experiencia que los demás y quería darles confianza. Decidí en el último minuto, tenía que hacerlo.” [Contexto: Egipto hizo historia al ganar su primer tanda de penaltis en la Copa del Mundo, avanzando a los octavos de final. Australia fue eliminada por tercera vez en un juego de eliminación directa en la Copa del Mundo.]