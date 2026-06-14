Mike Brown ahora ha sido parte de cinco campeonatos de la NBA. Los Knicks acertaron en esto

SAN ANTONIO — Mike Brown no parecía ser la primera opción de los New York Knicks para asumir el cargo de entrenador la primavera pasada, cuando el equipo despidió a Tom Thibodeau y fue vinculado con al menos media docena de otros candidatos que ocuparon varios puestos en la NBA.

Al final, claramente fue la elección correcta.

Brown es ahora un entrenador cinco veces campeón de la NBA: cuatro de esos anillos los ganó como asistente y el quinto como entrenador en jefe de los Knicks. Sólo se une a Red Holzman en la lista de quienes ganaron títulos como entrenador de los Knicks y, como corresponde, lo hizo el 13 de junio.

Hay una pancarta en el Madison Square Garden que dice “Holzman 613” para conmemorar su total de victorias con la franquicia. Brown ganó este título el 13/6.

“Soy bastante bueno tratando de controlar lo que puedo controlar”, dijo Brown. “No tenía ningún control sobre quién más estaba entrevistando, a quién se le negaba el permiso. No tenía ningún control sobre eso. Simplemente hice lo mejor que pude en el proceso de la entrevista. Seguí con mis asuntos y esperé hasta que progresara o terminara… Fui bastante indiferente al respecto a medida que pasaba el tiempo. Simplemente dejé que se desarrollara como se desarrolló”.

Brown habla con cariño de sus días con Gregg Popovich en San Antonio, un lugar que su familia todavía considera hogar y el lugar donde los Knicks capturaron este título después de superar a los Spurs en cinco juegos. También elogia sus años como entrenador con Steve Kerr en Golden State.

Brown fue asistente en el equipo campeón de los Spurs en 2003, luego estuvo con los Warriors durante tres carreras más por el título. Fue el entrenador del año de la NBA mientras estuvo en Cleveland en 2009; los Cavaliers terminaron despidiéndolo. Volvió a ser el entrenador del año de la NBA mientras estuvo con Sacramento en 2023; Los Kings también terminaron despidiéndolo.

Pero en Nueva York, ahora es una leyenda de por vida.

“Mike fue invaluable en esta carrera”, dijo el alero de los Knicks, Josh Hart. “Él entiende lo que es ser un campeón. Entiende cómo construir un equipo, cómo desarrollar hábitos que te pondrán en esta posición. Estamos muy agradecidos, muy agradecidos de tenerlo en la cima. Nos mantuvo incluso muchas veces. Ha sacado lo mejor de nosotros, como personas primero. Estoy muy feliz por él. Él es la razón por la que estamos aquí. Él es la razón por la que estamos aquí, y le tenemos amor”.

Brown mantuvo el ambiente alegre durante todo el avance de la postemporada, no parpadeó cuando los Knicks perdían 2-1 en la Ronda 1 ante Atlanta después de un par de derrotas por un punto, y siempre pareció estar la calma en el ojo de la tormenta. Las redes sociales explotaron con el hecho de que Brown no era el entrenador adecuado para el puesto cuando los Knicks estaban detrás de los Hawks.

Nueva York se fue 15-1 a partir de ahí. Y una espera de 53 años entre títulos ya terminó.

“Estoy tan cansado. Quiero decir, estoy agotado”, dijo Brown. “Sabes, esto es más difícil de lo que piensas”.

Quizás sea así, pero hace que parezca fácil.

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