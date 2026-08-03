El Abierto Británico femenino corona a Shiho Kuwaki, una mirada retrospectiva a los resultados del fin de semana – Blog de Golf Plus – Noticias de golf, resultados, noticias de famosos y vídeos de golf

Este fin de semana, el golf mundial ha vuelto a ofrecer sus grandes actuaciones a ambos lados del Atlántico. En el LPGA Tour, el Open Británico femenino, último gran torneo de la temporada, rindió homenaje a la japonesa Shiho Kuwaki, autora del mayor éxito de su carrera. Al otro lado del Atlántico, el Rocket Classic vio a Michael Thorbjornsen lograr su primera victoria en el PGA Tour. Un repaso a los principales resultados del fin de semana.

LPGA TOUR: Shiho Kuwaki gana el título del Abierto Británico

Shiho Kuwaki causó sensación al ganar el Abierto Británico Femenino (AIG Women’s Open), su primer título en el LPGA Tour y, al mismo tiempo, su primer gran torneo. Las japonesas se impusieron al final de un espectacular desempate a la alemana Esther Henseleit, después de que las dos jugadoras terminaran empatadas las cuatro rondas. Sólido bajo presión, Kuwaki supo mantener la calma para terminar con un par decisivo y poner su nombre en la lista de ganadores de uno de los torneos más prestigiosos de la temporada.

La estadounidense Yealimi Noh, que llevaba mucho tiempo en cabeza, parecía encaminarse hacia la victoria antes de vivir un domingo más complicado. Detrás del dúo líder, Nelly Korda hizo una buena remontada gracias a una tarjeta final de 68 (-4), mientras que Charley Hull y Lottie Woad también terminaron en lo más alto de la clasificación ante su público británico. Esta victoria confirma una vez más el ascenso del golf femenino japonés en el panorama internacional.

PGA TOUR: Michael Thorbjornsen finalmente consigue su primera victoria

El Rocket Classic sonrió a Michael Thorbjornsen, quien ganó el primer título de su carrera en el PGA Tour. El estadounidense de 24 años firmó una magnífica tarjeta de 63 (-7), sin el menor bogey, para concluir su torneo con -18 y dos golpes de ventaja sobre Xander Schauffele. En particular, selló su victoria gracias a un birdie de más de 7 metros en el último hoyo.

Thorbjornsen, que partía varios cuerpos atrás antes de la última vuelta, aprovechó las dificultades del líder Davis Riley para ascender gradualmente en la clasificación. Schauffele acabó segundo en solitario tras una buena remontada el domingo, mientras que Davis Riley completó el podio. Este primer éxito permite a Thorbjornsen validar su plaza para los Playoffs de la FedEx Cup y confirma su inmenso potencial en el circuito americano.

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