Finalnde Rally: salida de la carretera, retirada evitada, milagroso, Elfyn Evans deja escapar una confesión sorprendente

El fin de semana de Elfyn Evans podría haber terminado mucho antes. Víctima de un grave accidente el sábado por la tarde durante el Rally de Finlandia, el galés parecía haber perdido toda posibilidad de desempeñar un papel protagonista. Sin embargo, gracias a la retirada de Sébastien Ogier y al notable trabajo de su equipo Toyota, finalmente consiguió salvar un valioso resultado.

Siempre fuerte ante la adversidad, Evans terminó el último día con una consistencia impresionante. El domingo anotó nueve puntos de diez posibles, concediendo sólo tres puntos a Sami Pajari, su nuevo principal perseguidor en el campeonato.

Un feliz giro del destino

A su llegada, el varias veces subcampeón del mundo admitió haber contado con la ayuda del destino. “Tuve suerte porque el Rally de Finlandia no es un rally en el que normalmente puedas esperar perder un minuto y medio y aun así estar en la carrera por el podio. Normalmente las diferencias aquí son muy pequeñas”, explicó Evans.

El piloto de Toyota también subrayó la importancia de las condiciones meteorológicas que alteraron la jerarquía el viernes. La lluvia redistribuyó las tarjetas y permitió a varios pilotos mantenerse en el partido a pesar de importantes dificultades. “En cierto modo, todo lo que pasó con la lluvia el viernes reinició totalmente la carrera. Y el equipo hizo un esfuerzo colosal para reparar este coche y permitirnos volver y luchar durante el resto del fin de semana”, añadió.

Evans elogia la victoria de Sami Pajari

A pesar de su propia frustración por no haber ganado la prueba, Evans no dejó de elogiar la actuación de Sami Pajari, vencedor en casa con Toyota junto a su copiloto Marko Salminen. “Es increíble para Sami y Marko ganar en casa. También pude probar lo que es ganar el rally nacional, siempre es aún más especial”, confió el galés.

Para Evans, la lucha entre los tres primeros seguirá siendo uno de los grandes momentos del rally. “Hemos sido llevados al límite. No creo que hubiera una gran diferencia entre nosotros tres. Fue una batalla fantástica. Pero fue él quien al final no se rindió. Se merece plenamente esta victoria”, concluyó el piloto de Toyota.

Gracias a este podio salvado en el último minuto, Elfyn Evans mantiene una posición sólida en el campeonato y limita los daños en una prueba en la que podría haber perdido mucho.

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