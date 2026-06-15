MP de N-VA sentenciado después de negarse a la prueba de alcoholemia mientras conducía un carrito de golf

Debido a su papel como diputada federal, primero hubo que levantar la inmunidad parlamentaria de Kathleen Depoorter. Por error, esto sólo se hizo ante el juzgado penal y, en esas circunstancias, el juzgado policial declaró improcedente la acción penal el 18 de noviembre.

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Finalmente, también se levantó la inmunidad parlamentaria ante el tribunal de policía. En el nuevo juicio, la defensa argumentó con éxito que no había habido estado de ebriedad. Además, se consideraron prescritos los hechos relativos al uso del cinturón de seguridad y al número de pasajeros. El hecho de que no pudiera presentar un certificado de seguro tampoco es punible.

El tribunal policial, por su parte, condenó al diputado por haberse negado a someterse a una prueba de alcoholemia. Kathleen Depoorter fue multada con 2.000 euros, de los cuales 400 euros deben pagarse. Al político también se le impuso una prohibición de conducir durante 45 días, incluido un mes de suspensión. Al determinar la pena se tuvo en cuenta el hecho de que se había excedido el plazo razonable.

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