El siete veces All-Star de la NBA respalda a Russell Westbrook para los Houston Rockets

With the Houston Rockets gaining momentum as a playing destination for Russell Westbrook, another former NBA player has added fuel to the fire. Seven-time All-Star Joe Johnson expressed that the Rockets should make an offer to Westbrook.
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Con los Houston Rockets ganando impulso como destino de juego para Russell Westbrook, otro exjugador de la NBA ha echado más leña al fuego. El siete veces All-Star Joe Johnson expresó que los Rockets deberían hacerle una oferta a Westbrook.
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Last season, Westbrook averaged 15.2 points, 5.4 rebounds, and 6.7 assists over 64 games. Prior to his stint as a starter for the Sacramento Kings, he finished as a top 10 Sixth Man of the Year candidate in 2024 and 2025.
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La temporada pasada, Westbrook promedió 15,2 puntos, 5,4 rebotes y 6,7 asistencias en 64 partidos. Antes de su paso como titular por los Sacramento Kings, terminó como uno de los 10 mejores candidatos al Sexto Hombre del Año en 2024 y 2025.
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On the latest episode of Nightcap, Johnson explained that Westbrook would fit within Houston’s rotation.
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En el último episodio de Nightcap, Johnson explicó que Westbrook encajaría en la rotación de Houston.
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“If I'm the Houston Rockets, I’m taking that gamble. Fred VanVleet, I’m sure he will start this season, but he just came off of ACL surgery. Y’all going to run him in the ground for 82 games? What is he going to be able to get you in the postseason? Nothing.”
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â€œSi soy los Houston Rockets, me arriesgaré. Fred VanVleet, estoy seguro de que será titular esta temporada, pero acaba de salir de una cirugía del ligamento cruzado anterior. ¿Van a dejarlo encerrado durante 82 juegos? ¿Qué podrá conseguirte en la postemporada? Nada”.
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“You gotta have some depth at that point guard position. Guys who know how to play, guys who know and understand the game, and who can make the game easy for guys around him. When you look at him because he is up in age, he is always in great damn shape… I’m giving that a chance.”
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“Tienes que tener algo de profundidad en esa posición de armador. Chicos que saben jugar, que conocen y entienden el juego, y que pueden hacer que el juego sea fácil para los que lo rodean. Cuando lo miras porque es mayor de edad, siempre está en muy buena forma… Le estoy dando una oportunidad”.
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VanVleet was sidelined with an injury for the entirety of last season, leaving Houston without its preferred starting point guard for the playoffs. Also, VanVleet’s offensive production decreased to 14.1 points and 5.6 assists per game for the 2024-2025 season.
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VanVleet estuvo fuera por una lesión durante toda la temporada pasada, dejando a Houston sin su armador titular preferido para los playoffs. Además, la producción ofensiva de VanVleet disminuyó a 14,1 puntos y 5,6 asistencias por partido para la temporada 2024-2025.
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Opening a Roster Spot
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Abrir un lugar en la lista
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The best chance for Westbrook to join Houston’s roster is if he is willing to accept another one-year, $3.8 million veteran minimum contract. In addition, the Rockets need to shed approximately $2.2 million in cap space and open a roster spot.
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La mejor oportunidad para que Westbrook se una al roster de Houston es si está dispuesto a aceptar otro contrato mínimo de veterano de un año y $3.8 millones. Además, los Rockets necesitan deshacerse de aproximadamente $2.2 millones en espacio salarial y abrir un lugar en la plantilla.
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To get past this relatively low barrier, Houston’s front office can contact a team below the first apron and offer a rotational player and a second-round draft pick, in exchange for another second-round draft pick.
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Para superar esta barrera relativamente baja, la oficina central de Houston puede contactar a un equipo debajo del primer delantal y ofrecer un jugador rotacional y una selección de segunda ronda, a cambio de otra selección de segunda ronda.
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Averaging 2.5 points and 1.3 assists over 28 games last season, JD Davison stands out as an ideal piece to move. With Marcus Smart joining Houston’s backcourt and VanVleet returning to the court, head coach Ime Udoka doesn’t have many minutes to offer the unproven 23-year-old point guard.
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Con un promedio de 2,5 puntos y 1,3 asistencias en 28 partidos la temporada pasada, JD Davison se destaca como una pieza ideal para mover. Con Marcus Smart uniéndose a la defensa de Houston y VanVleet regresando a la cancha, el entrenador en jefe Ime Udoka no tiene muchos minutos para ofrecerle al armador de 23 años que no ha sido probado.
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Overall, this is a low-risk, high-reward path to acquire one of the league’s most underrated guards. With Johnson joining the recent wave of support, Houston’s front office should consider making a reunion work.
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En general, este es un camino de bajo riesgo y alta recompensa para adquirir a uno de los bases más subestimados de la liga. Con Johnson uniéndose a la reciente ola de apoyo, la directiva de Houston debería considerar hacer que una reunión funcione.
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