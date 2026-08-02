WRC – Rally de Finlandia: Accidente y abandono de Sébastien Ogier

Líder del Rally de Finlandia desde la segunda especial, el francés Sébastien Ogier (Toyota) se salió violentamente de la carretera el sábado por la tarde, en la 17ª especial de la 10ª prueba del campeonato del mundo WRC.

El nueve veces campeón del mundo y su copiloto Julien Ingrassia vieron su coche volcar varias veces en el bosque finlandés, en el tramo de Västilä (19,1 km). Aunque la etapa fue interrumpida, los dos hombres lograron salir de su vehículo sin ayuda, comunicó inmediatamente el equipo Toyota. “Ambos están conscientes y en general bien, y serán trasladados al hospital para realizar más pruebas”.

Noticias tranquilizadoras de Sébastien Ogier

Ogier a été transporté en helicóptero et Ingrassia en ambulancia a precisé la FIA.

Por la tarde, el equipo Toyota dio noticias tranquilizadoras de los dos franceses. “Los resultados de los exámenes en el hospital de Seb y Julien fueron positivos”, comunicó en las redes sociales. “Debido a la violencia del shock durante el accidente, permanecerán bajo observación durante la noche en el hospital”.

Sami Pajari, compañero de equipo finlandés de Sébastien Ogier, consiguió el primer puesto en el rally antes del TC18, último tramo especial del día del sábado.

Fuente: Belga.