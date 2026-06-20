Cómo el último jugador en el campo, que llegue en pantalones cortos, podrá permitirse muchos pantalones – Golf Planète

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El último jugador en entrar como suplente en el US Open de 2026, Harry Higgs, que estuvo a punto de abandonar el golf durante el último torneo de clasificación y se presentó en pantalones cortos en Shinnecock Hills, firmó un birdie espectacular en el 11, para superar su primer corte en el PGA Tour de la temporada e incluso situarse en la séptima plaza.

Casi lo abandonó todo. Se presentó en pantalones cortos en uno de los campos más exigentes del mundo. Y ahora, Harry Higgs es séptimo en elAbierto de Estados Unidos después de dos tours Ã Colinas de Shinnecock. La historia de la semana, sin duda.

Sólo después de la victoria de Bud Cauley au Abierto de Canadá que fue agregado al torneo como suplente. Tan tarde que nunca desempacó su maleta cuando llegó a Nueva York. Sacó la prenda equivocada el jueves por la mañana, razón por la cual se presentó por error en Shinnecock Hills en pantalones cortos, antes de que le prestaran un par de pantalones y su esposa le trajera algunos.

Pero para entender lo milagroso que es este fin de semana, tenemos que remontarnos al “Día más largo del golf”, el último torneo clasificatorio para el US Open.

Casi abandonado después de seis hoyos

â€œDespués de los primeros seis hoyos, estuve muy cerca de dejar el golf.dijo el jugador, que no tiene lengua en el bolsillo. Sucedió de la misma manera que de costumbre. Fallé muchos putts cortos para birdie y luego hice un bogey horrible en el 6. Saqué mi teléfono y reservé un vuelo de regreso a Kansas City desde Charlotte”.

El estadounidense de 34 años, que no ha hecho ningún recorte en el Gira de la PGA esta temporada y solo ha cruzado cinco de nueve torneos en el Tour en ferry por Kornsin embargo continuó. Multiplicó los birdies en los siguientes 27 hoyos, lo suficiente para asegurarse el puesto de primer sustituto al final de un play-off.

Me sentí como una estrella de rock en el campo. Harry Higgs

El viernes, un improbable putt para birdie de 23 yardas desde el green en el 11 (ver arriba) impulsó brevemente a Harry Higgs al segundo lugar. Al final, su 68 (-2) en la segunda vuelta le situó en la séptima plaza de la clasificación general. “Dejé que el día fuera avanzando poco a poco y, Dios mío, me sentí como una estrella de rock en el campo. añadió. Sentí que podía hacer cualquier cosa”.

También ofreció una reflexión más profunda: â€œSimplemente puedo elegir desempeñar un papel. Si el golf me sonríe y el resultado me sonríe, mucho mejor, pero puedo elegir decirme a mí mismo, como: “Oye, no tienes que ser un peón insignificante entre los 156 jugadores que estaban allí”.aunque creo que fui el 156.º entre 156. »A

Con el cheque que se embolsará, que promete ser sustancial, al menos podrá permitirse unos pantalones nuevos. Por fin varios…

Foto: Dustin Satloff/USGA