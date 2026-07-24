Becaert, pero también Henrard, Watremez y Chartier en Solre-Saint-Géry

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Desde el año pasado, el Hainaut Motor Club combina con éxito los cursos Solre-Saint-Géry y Froidchapelle B-Short. Una fórmula siempre muy apreciada que volvió a acoger un plato de calidad en esta Fiesta Nacional. Fiel al suceso, Steve Becaert respondió con otra victoria. Dylan Henrard volvió a demostrar todo su talento, mientras que en la histórica Geoffrey Watremez ganó por primera vez en S/R, al igual que Jeremy Chartier en Classic.

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Rápidas y técnicas, las dos etapas del Solre-Saint-Géry B-Short fueron unánimes entre los 119 participantes en la salida. Una vez más, el Hainaut Motor Club vivió una gran jornada sin grandes citas automovilísticas. Y todo el equipo estaba contento por ello. En espectáculo, la primera etapa totalizó 10,58 kilómetros antes de la recta de Clover de 10,63 kilómetros. Una vez más, el hablante holandés Steve Becaert y su esposa Hanne Van de Walle no se arrepintieron del viaje: “Realmente apreciamos este evento organizado en el Día Nacional. Venimos regularmente desde 2018 y esta ya es nuestra tercera victoria aquí. Este año tuvimos menos competencia pero aprovechamos la oportunidad para perfeccionar la configuración de nuestro Skoda Fabia R5″.explicó el ganador. En segundo lugar, Steve Rousselet descubrió el Ford Escort MK2 con motor Millington. Y estaba más que encantado, por delante del veloz Patrick Thiry y su Peugeot 306. Al pie del podio, Christophe Leclercq tomó su BMW M3 E36 Compact y se permitió batir al Mitsubishi Lancer Evo10 de Mikaël Honoré y Stefaan T’Joens.. En cuanto a David Delvigne, consiguió un magnífico séptimo puesto en la general con su pequeño Nissan Micra Clase 12. Sin un doble eje de transmisión roto, el piloto de pista Jérôme Clément, noveno, habría podido competir por el podio final con su Lancer Evo9.

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En las Divisiones 1-2-3, donde se encuentran los vehículos de doble tracción equipados con neumáticos convencionales, el duelo por la victoria fue intenso. En su propio terreno, Vincent Gallet (Peugeot 306) sigue siendo formidable. Pero Dylan Henrard y Kevin Dejongue querían demostrar que un Opel Corsa Rally4 es capaz de superar la referencia de Hainaut: “¡Esta es nuestra mayor victoria! Antes del último bucle estábamos empatados y si le quitamos un segundo a Vincent en Solre, fue sobre todo en el Clover donde lo dimos todo para ganar por siete segundos. Admito que no siempre fue razonable, pero lo hicimos y después de ajustarlo, este Opel fue muy eficiente a pesar de la diferencia de caballos”.

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Laurent Mottet también subió al podio final con su Peugeot 306 por delante de Emmanuel Courbois, que sigue siendo uno de los hombres fuertes del momento al ganar 3/9. A los cinco segundos encontramos el otro 306 de Alban Munaro que precedía al modelo 206 de Joackim Warnant. Con su 2/6 terminó en un convincente sexto puesto. ¿Qué podemos decir de la gran actuación de Renaud Gevers que llevó a su leona de 106 al octavo puesto en la final? En el top 10, Simon Durieux colocó su BMW 323 Ti E36 Compact y ganó la categoría 11. 18º, Pascal Lalouette (Citroën Saxo VTS) ganó 2/5 al igual que Vincent Rémant en la primera división de los coches originales, y 22º al final. Finalmente, Lukas De Clercq ganó los 2/4 y acabó 26º de los 34 clasificados.

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Una vez más, las historias fueron numerosas con 24 Silhouettes / Replica (vehículos demasiado jóvenes para el Classic y/o que difieren de la forma de homologación de la época), 10 Classic (idénticos a la época) y otros 13 Histo Démo (justo ahí sin noción de crono). Geoffrey y Aurélie Watremez lideraron desde el principio en S/R, donde desafortunadamente perdimos demasiado rápido el Ford Escort MK2 de Rémy Noël debido a un problema mecánico. Finalmente segundo, Anthony Mayné no tuvo un día fácil con su BMW E30 pero aún así precedió a Philippe Marchal (Opel Kadett GSI 16V), Emmanuel Cantraine (Lancia Delta HF Integrale) y Benoit Coulon (Opel Corsa).

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Entre los ‘Clásicos’, Christophe Jacob dirigió el debate ante los problemas en la caja de cambios de un Ford Escort RS1800 MK2 más ligero que pretende participar en el próximo Escort Rally Special. En estas circunstancias, Jérémy Chartier y Cyrielle Berger aprovecharon la oportunidad para conseguir una primera victoria absoluta con su nuevo Escort Grupo 4. Adelantaron al de Benoit Scheen por sólo 12 segundos, mientras que el amigo holandés Richard Pex, también en Escort, consiguió un nuevo podio. Finalmente, fue Bernard Vandeville quien ganó la clase 17 con su Citroën Visa. (Alexandre Peeters / Fotos Rallye054)