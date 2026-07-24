Nicolás Otamendi se despide de Argentina: ‘Mi último partido fue una final’

Nicolás Otamendi trajo un capítulo histórico con la selección argentina camiseta hasta el final. A través de un emotivo mensaje publicado en su redes socialesel nuevo defensor de River Plate confirmó su retiro de la selección y se despidió luego de jugar en el Copa del Mundo 2026 final, que marcó su último partido con la Albiceleste.

â€œHoy me toca escribir las palabras más duras de toda mi carrera.”, comenzó el futbolista en una extensa carta en la que repasa su trayectoria con el selección argentina y expresó el orgullo que sentía por representar al país. â€œDesde muy joven soñÃ© con usar el selección argentina jersey. Fue el mayor privilegio que me dio el fútbol. Lo defendí con el alma, con orgullo y con la responsabilidad de saber lo que significa para millones de argentinos”, escribió.

La despedida del general

Otamendi también se refirió a la derrota en la Copa del Mundo 2026 final, donde Argentina perdió ante España, y destacó el esfuerzo del plantel. “El destino quiso que mi último partido fuera una final mundial. No fue el resultado que queríamos, pero salgo con la frente en alto sabiendo que este grupo lo dio todo hasta el último segundo”, afirmó.

En otra parte del mensaje, el defensor destacó que se va con la tranquilidad de haberlo dado todo en cada convocatoria. “Nunca contuve ni una gota de esfuerzo, nunca dejé de creer y nunca dejé de sentir que esta camiseta era el mayor honor de mi vida”, afirmó.

El experimentado central también agradeció especialmente a la afición argentina y a su familia. â€œGracias a la afición argentina por el amor incondicional, por cada bandera y por cada canción. Lo hiciste para que cada vez que sonaba el himno sintiéramos que no éramos once jugadores, sino millones defendiendo el mismo sueño”, afirmó. También reconoció el apoyo de sus seres queridos a lo largo de su carrera: “Nunca recorrí este camino solo; cada paso que dimos juntos”.

Antes de cerrar su despedida, Otamendi dejó un mensaje para las nuevas generaciones de futbolistas que seguirán defendiendo la camiseta albiceleste. â€”Nunca dejes de creer. Habrá golpes que parecerán imposibles de superar, pero esta camiseta siempre premia a quienes la defienden con humildad, sacrificio y amor. Estoy convencido de que el próximo capítulo de nuestra historia será el suyo”, escribió.