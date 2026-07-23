Luke Guinaldo emocionado de competir en su ciudad natal durante el US Open of Surfing

El US Open of Surfing comenzará el sábado y se extenderá hasta el domingo 2 de agosto con todos los sospechosos habituales: el dos veces campeón del Open y local de Huntington Beach, Kanoa Igarashi; el equipo de San Clemente que incluye a los hermanos Colapinto Griffin y Crosby, Kade Matson, Cole Houshmand y Taj Lindblad; y Jake Marshall y Levi Slawson de Encinitas.

También habrá un local de Huntington Beach que hará su debut en el Abierto. Aunque ocupa el puesto número 70 entre 80 surfistas masculinos en el concurso, atraerá muchas miradas.

Luke Guinaldo, de 21 años y graduado de Huntington Beach High en 2022, está ascendiendo en la escala competitiva con el objetivo final de reclamar un lugar en el Championship Tour. Pero cuando se trata de llamar la atención, está muy por delante.

Guinaldo tiene cerca de tres millones de seguidores en las plataformas de redes sociales, incluidos 2,3 millones solo en TikTok, que genera ingresos. Si a eso le sumamos sus patrocinios con Hurley, Futures Fins y Jack’s Surfboards, Guinaldo está ganando seis cifras anualmente.

El director de fotografía Austin DeSousa, con las estrellas locales del surf Dylan Sloan y Luke Guinaldo desde la izquierda, mira el cartel de su película original sobre surf “Genesis” el verano pasado durante el US Open of Surfing en el centro de Huntington Beach. (Don Leach / Fotógrafo del personal)

“Es bastante loco”, dijo Guinaldo sobre sus seguidores. â€œCreo que, a veces, puedo sentir una presiÃ³n adicional porque hay mÃ¡s gente mirÃ¡ndome. Las victorias son mayores, pero también lo son las derrotas, por lo que definitivamente puede crear presión adicional.

“Pero al final del día, de todos modos habrá presión sobre ti. Entonces, desde mi punto de vista, prefiero tener esa presión adicional y que las victorias se sientan mucho mejor. Y las pérdidas son duras, pero realmente puedo aprender de esas pérdidas realmente duras. En general, crea un camino más difícil, pero todos sabemos que un camino más difícil te convertirá en una persona más fuerte. Así que creo que es una gran bendición”.

Tiene mucho camino por recorrer para alcanzar a Igarashi, quien gana 1,7 millones de dólares al año en patrocinios. Guinaldo dice que su objetivo, sin embargo, no es igualar la cuenta bancaria de Igarashi, sino unirse a él en el CT.

El US Open es el segundo de cinco concursos de la Challenger Series que sirven como clasificatorio para el CT. Los 10 primeros en la clasificación de puntos califican para el CT del próximo año, y Guinaldo actualmente ocupa el puesto 25 después del primer concurso en Ballito, Sudáfrica.

“Definitivamente estoy concentrado en eso”, dijo Guinaldo. â€œTenÃa el objetivo de hacer el CT incluso antes de que comenzara la Serie Challenger. Ese es definitivamente mi objetivo y creo que soy más que capaz de lograrlo este año.

â€œPara mÃ, realmente, realmente, realmente me encanta competir. Eso es lo que quiero hacer”.

El mejor resultado de Guinaldo esta temporada fue un quinto lugar en Morro Bay en un evento de la Serie Clasificatoria en diciembre pasado. Y aunque aún no ha ganado un concurso profesional, el tonto está contento con su progreso.

Kanoa Igarashi de Huntington Beach, mostrada en 2024, es dos veces campeona del Abierto de Surf de Estados Unidos. (James Carbone)

“Creo que en general, si pones todos mis resultados de los últimos tres años en un gráfico, he tenido una tendencia ascendente”, dijo. â€œCreo que he estado en una tendencia de una manera realmente saludable, y puedes proyectarme que seguirÃ¡ subiendo porque me estoy volviendo mÃ¡s grande, mÃ¡s fuerte y mejor surfeando.

â€œEstoy muy orgulloso de cÃ³mo competiÃ© el aÃ±o pasado. No tuve muchos máximos realmente altos, pero mi piso estaba mucho más alto que nunca. Probablemente fui el tipo más consistente del QS. Estuve haciendo consistentemente al menos dos rondas… Así que estoy muy satisfecho con mi surf y creo que me estoy proyectando hacia arriba en el buen sentido”.

Guinaldo está tratando de evitar ponerse expectativas para el US Open, pero después de todo, surfeará como su descanso en casa, un lugar en el que ha surfeado cientos de veces.

“Obviamente, mi objetivo es ganar”, dijo. “Pero sé que podría quedar eliminado en la primera ronda o terminar ganando el concurso. Así que, como surfista, es difícil esperar algo. Pero definitivamente tengo mis esperanzas. Creo que, como local, tengo una ventaja bastante buena y una buena oportunidad de hacerlo bien en el concurso”.

El huracán Fausto se dirige hacia el norte desde el sur de Baja California y se espera que sea degradado a tormenta tropical. Y eso significa que las olas en el lado sur del muelle de Huntington Beach deberían ser más grandes de lo normal para el US Open. Los meteorólogos predicen un oleaje sur o suroeste que le llegará hasta el pecho, lo que funciona bien para Guinaldo.

“Eso sería muy divertido”, dijo. â€œRealmente creo que las olas de mejor calidad se adaptan muy bien a mi forma de surfear. Pero incluso si hay olas pequeñas, creo que seguirá siendo divertido porque tendré la experiencia completa del US Open”.

El surfista de Huntington Beach, Bailey Turner, ganó el oro en el Campeonato Mundial Juvenil de Surf de la ISA en Perú en diciembre. (Don Leach / Fotógrafo del personal)

En el lado femenino, Bailey Turner de Huntington Beach será una persona a seguir. Con sólo 17 años, Turner parece estar en la vía rápida. Actualmente ocupa el puesto número 1 en la Serie Clasificatoria de América del Norte después de ganar el Jack’s Pro en Huntington Pier en abril. También fue medallista de oro U16 en el Campeonato Mundial Juvenil de la ISA en Perú en diciembre pasado.

Es hija de Ryan Turner y sobrina de Timmy Turner, ambos miembros del Salón de la Fama de los Surfistas y del Paseo de la Fama del Surf.

La competencia del Longboard Tour está programada para comenzar el sábado y durar hasta el próximo martes, mientras que las competencias de la Serie Challenger masculina y femenina están programadas para comenzar el miércoles.