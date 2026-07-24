Helicóptero militar para llevar al hijo de JD Vance al golf: agente del Servicio Secreto suspendido por hablar demasiado

En Estados Unidos, un agente del Servicio Secreto fue suspendido tras ser sospechoso de haber filtrado información sobre una solicitud atribuida al vicepresidente JD Vance. Según revelaciones transmitidas por7sur7quería utilizar un helicóptero militar para transportar a su hijo a un campo de golf.

Un agente del Servicio Secreto, responsable de proteger al vicepresidente estadounidense JD Vance, fue suspendido como medida cautelar tras una filtración de información, informa 7sur7que se basa en una investigación del canal estadounidense EM AHORA. Se sospecha que el agente reveló que se iba a utilizar un helicóptero militar, Marine Two, para llevar al hijo de JD Vance a un campo de golf cerca de la Base de la Fuerza Aérea Andrews. Finalmente el vuelo fue cancelado debido a las condiciones climáticas.

Solicitudes personales consideradas excesivas

D’après EM AHORAeste asunto puso de relieve el descontento de ciertos agentes responsables de la seguridad del vicepresidente. Varias fuentes afirman que JD Vance y su esposa, Usha, están aumentando las solicitudes de viajes de última hora, lo que en ocasiones obliga a los equipos a cambiar urgentemente su agenda.

Los medios estadounidenses mencionan en particular varios viajes en helicóptero en la región de Middleburg, Virginia, donde la pareja estaría pensando en comprar una residencia.

Se abrió una investigación interna

Tras estas revelaciones, se abrió una investigación interna para identificar al autor de la filtración. El agente en cuestión fue suspendido por haber, según las autoridades, “Seguridad operativa y seguridad de la información comprometidas”. Su identidad no se ha hecho pública y el Servicio Secreto se negó a hacer más comentarios.