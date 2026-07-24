Trump debe cerrar la puerta trasera que China utiliza para explotar el comercio norteamericano

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La revisión no significa un sello de goma. Estados Unidos no debería apresurarse a extender el Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá por otros 16 años simplemente porque el calendario dice que es el momento.

El T-MEC ha fortalecido el comercio de América del Norte y profundizado los vínculos comerciales con dos de los socios comerciales más grandes de Estados Unidos. Pero su revisión programada nunca tuvo la intención de ser una formalidad. Fue diseñado para obligar a los responsables de las políticas a evaluar si el acuerdo está cumpliendo sus promesas y a corregir el rumbo cuando no lo esté.

Eso es exactamente lo que está haciendo la administración Trump.

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Acabo de regresar de la última ronda de negociaciones en México y me siento alentado por las conversaciones constructivas. Se han logrado avances. Pero siguen sin resolverse cuestiones importantes. Extender el acuerdo antes de abordarlos significaría renunciar a la mayor fuente de influencia de Estados Unidos.

En 2025, México era el mayor socio comercial de nuestra nación, con alrededor de 873 mil millones de dólares en comercio de bienes. Sin embargo, si bien el comercio con Estados Unidos se ha expandido, México ha servido cada vez más como puerta de entrada para el acero de países cuyos gobiernos distorsionan los mercados globales a través de subsidios y exceso de capacidad.

Entre 2020 y 2024, las importaciones mexicanas de acero desde Corea del Sur, China y Vietnam aumentaron 44%, 59% y 39%, respectivamente. Las importaciones totales de acero a México aumentaron un 45% durante ese período. Esas importaciones obtuvieron acceso preferencial al mercado norteamericano a pesar de provenir de países que durante mucho tiempo han socavado la competencia leal.

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Las consecuencias son claras en los datos de importación de Estados Unidos. Las importaciones de varillas corrugadas mexicanas en 2024 estuvieron aproximadamente un 1.148% por encima de su nivel promedio antes del T-MEC. Al mismo tiempo, la demanda de acero en Estados Unidos disminuyó en más de 11 millones de toneladas desde que se negoció el T-MEC, pero las importaciones desde México se mantuvieron elevadas.

Canadá presenta un desafío similar.

Desde 2020 hasta 2024, las importaciones canadienses de acero chino aumentaron aproximadamente un 75%. China sigue siendo la mayor fuente mundial de exceso de capacidad siderúrgica, un problema responsable de desplazar la producción, deprimir los precios y acabar con los empleos manufactureros en todo el mundo. Sin embargo, Canadá disfrutó de un acceso privilegiado al mercado estadounidense.

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Estas tendencias son inconsistentes con el espíritu de un acuerdo comercial de América del Norte destinado a fortalecer la manufactura regional.

Afortunadamente, las soluciones son sencillas. Canadá y México deberían adoptar medidas fronterizas comparables a los exitosos aranceles al acero de la Sección 232 de Estados Unidos para evitar que acero comercializado de manera injusta ingrese a América del Norte a través de rutas alternativas. Ambos países deberían restringir la inversión de economías no de mercado en industrias estratégicamente importantes. El T-MEC debería fortalecer las normas de origen relacionadas con el acero y adoptar un verdadero requisito de “fundido y vertido” para que el acero que recibe trato preferencial se produzca genuinamente en América del Norte, y no simplemente se procese aquí después de originarse en otro lugar. Sobre todo, no podemos permitir que los logros obtenidos con tanto esfuerzo en la revitalización de la industria siderúrgica estadounidense se reduzcan de manera que se exporten empleos estadounidenses.

Los críticos argumentan que las empresas necesitan certeza y que la renovación inmediata del T-MEC la proporcionaría. Pero la certeza nunca fue el único propósito del mecanismo de revisión del acuerdo. Sus arquitectos incorporaron intencionalmente revisiones periódicas al acuerdo para garantizar que el pacto siguiera sirviendo a los intereses de América del Norte.

Tampoco se acerca un acantilado. La falta de renovación este año no pone fin al T-MEC. El acuerdo seguirá vigente durante años a menos que un país decida retirarse, mientras que las revisiones programadas brindan oportunidades para fortalecer sus disposiciones.

Las disposiciones de revisión están funcionando exactamente según lo previsto.

Las negociaciones con México son las más avanzadas, mientras que las conversaciones con Canadá pueden intensificarse después del reciente despliegue por parte del presidente Trump de los aranceles de la sección 338. Si la administración Trump logra un acuerdo sólido que aborde de manera significativa preocupaciones de larga data con México, no debería dudar en avanzar de manera bilateral en lugar de permitir que la revisión más amplia del T-MEC se convierta en una fuente de demoras innecesarias. Un acuerdo de este tipo también podría servir como modelo que Canadá sería bienvenido a adoptar siempre y cuando esté dispuesto a cumplir con los mismos estándares.

El objetivo no debería ser preservar un marco de tres países por sí solo, sino asegurar el acuerdo más sólido posible con los mayores socios comerciales de Estados Unidos. Si México está preparado para negociar reformas integrales que fortalezcan la industria manufacturera de América del Norte y cierren las lagunas más importantes del acuerdo, el presidente Trump debería aprovechar esa oportunidad.

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Estados Unidos representa aproximadamente el 85% de la producción económica de América del Norte. Ese acceso al mercado es enormemente valioso y debería ir acompañado de compromisos recíprocos para combatir el comercio injusto, fortalecer las cadenas de suministro regionales y evitar que las economías sin mercado exploten las lagunas en nuestras reglas comerciales.

América del Norte es más fuerte cuando su comercio es genuinamente justo. La revisión actual ofrece una oportunidad única para modernizar el T-MEC, cerrar lagunas obvias y garantizar que el acuerdo cumpla su propósito original. El presidente Trump tiene razón al resistirse a los llamados a una extensión prematura. Vale la pena esperar por un acuerdo más sólido.