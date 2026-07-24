Una niña de 16 años de Nueva York choca contra una viga durante un peligroso truco de surf en el metro y sobrevive milagrosamente

Una joven de 16 años chocó contra una viga durante un peligroso truco de surf en el metro de Queens y sobrevivió milagrosamente, dijeron policías y fuentes.

La adolescente viajaba encima del tren A en dirección sur que llegaba a la estación Broad Channel alrededor de las 3:12 pm del miércoles cuando de repente chocó contra una viga sobre su cabeza, según fuentes policiales y policiales.



Una niña de 16 años sobrevivió milagrosamente cuando chocó contra una dorada mientras viajaba en la parte superior del tren A en dirección sur que llegaba a la estación Broad Channel el jueves. TikTok/@sergioenriquez883

El video publicado en las redes sociales muestra a la adolescente tirada inerte sobre el techo del tren detenido antes de que varios bomberos la sacaran con cuidado, mientras los viajeros varados observaban y los policías de la policía de Nueva York intentaban mantener el orden.

La adolescente estaba consciente y alerta y fue llevada al Centro Médico del Hospital Universitario de Brookdale, donde fue tratada por una fractura de fémur y se encuentra en condición estable.

“El tren no se moverá después de esto”, se podía escuchar a un colgador frustrado en la escena. “Gracias a Dios salió bien y está viva”.

“Hay que dar un saludo a los bomberos”.

La policía de Nueva York reveló en mayo que navegar en el metro sigue siendo tan terriblemente común que la policía ha capturado al menos a 60 reincidentes de tan solo 10 años desde que comenzaron a tomar medidas enérgicas hace cinco años.

El jefe de tránsito de la policía de Nueva York, Joseph Gulotta, hablando pocos días después de que un niño de 14 años se cayera del puente de Williamsburg en mayo, dijo en ese momento que los policías contrataron a una madre que perdió a su hijo en el truco en 2023 para correr la voz.

La policía también ha desplegado drones para intentar atrapar a los navegantes del metro que se arriesgan antes de que sea demasiado tarde, y ha podido detener a decenas antes de la tragedia.

Pero es difícil disuadir a los temerarios temerarios.

Los datos de la MTA publicados el mes pasado encontraron que los viajes fuera de los vagones del metro han aumentado un 200% en los dos años anteriores, impulsado en gran medida por los videos de las redes sociales.

En 2024, siete personas murieron haciéndolo, y cinco más en 2025.

En mayo, horribles imágenes de video obtenidas por The Post capturaron un incidente de navegación en el metro en el puente Williamsburg en el Bajo Manhattan que mató a un niño de 14 años y dejó a un joven de 18 años gravemente herido.

El adolescente muerto fue golpeado en la cabeza por una viga y cayó de las vías elevadas al suelo, mientras que el niño mayor fue arrojado del tren.

En un caso trágico el año pasado, una niña de 12 años de Brooklyn que fue asesinada el año pasado había publicado en línea docenas de videos escalofriantes, en algunos casos mientras colgaba sobre trenes que pasaban.

En las semanas previas a su muerte encima de un tren J en octubre, Zemfira Mukhtarov publicó un video en TikTok mientras yacía en las vías mientras el metro retumbaba sobre ella, y en una viga estrecha mientras un tren pasaba rápidamente debajo de ella.