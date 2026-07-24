La turbulenta saga de transferencias de Ángel Correa termina cuando River Plate sella un acuerdo récord

El largo drama entre Tigres and Ãngel Correa Ha terminado oficialmente. El delantero argentino pone rumbo a River Platecerrando una saga de transferencias que había dominado los titulares durante semanas.

Río de la Plata anunció la medida en sus canales de redes sociales, confirmando que el campeón del Mundial 2022 se someterá a su examen médico en Buenos Aires antes de firmar su contrato.

El club declaró: “River Plate llegó a un acuerdo total de transferencia con Tigres UANL por Ángel Correa. En las próximas horas, el delantero completará su valoración médica y finalizará su contrato para incorporarse oficialmente al club”.

Correa ya está camino a Argentinaregresando a casa después de más de una década en el extranjero. Una vez que aterrice, completará las pruebas médicas estándar y firmar un acuerdo hasta diciembre de 2029convirtiéndose en la gran incorporación de Eduardo Coudet de cara a las rondas eliminatorias de la Copa Sudamericana.

La transferencia cierra un capítulo caótico lleno de rumores descabellados (desde amenazas fabricadas hasta cifras financieras poco realistas) que giraron en torno a la negociación. Al final, River Plate pagó aproximadamente $20 millones, lo que convierte a Correa en la venta más cara en la historia de Tigres. El club planea utilizar la cifra récord para reforzar su plantilla para la Apertura 2026.

Ãngel Correa, former Tigres UANL player, leaves for Argentina to become a River Plate player.Daniel Becerril

Estadísticas de Ángel Correa en Tigres

Durante su estancia en Monterrey, â€œAngelitoâ€ registrÃ³:

54 partidos

23 goles

14 asistencias

A pesar de su sólida producción, Correa no pudo conseguir un trofeo con Tigres. El equipo se quedó corto en el Final apertura 2025 y el Copa de Campeones de la Concacafperdiendo en ambas ocasiones ante Toluca.