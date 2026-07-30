Excelencia de Cerdeña: la competición de golf en Tanka Golf Club

El domingo 2 de agosto, el Tanka Golf Club de Villasimius acoge la novena edición del torneo. El evento combina deporte, gastronomía local y enológica y excelente turismo en un contexto natural único.

Excelencia de Cerdeña Vuelve Protagonista del Deporte Insular con su novena edición. La prestigiosa competición de golf tendrá lugar el domingo 2 de agosto en el espléndido entorno del club de golf Tanka de Villasimius. Desde este año el evento forma parte del Circuito Nacional de Golf & Wine. Esta nueva característica garantiza una mayor visibilidad del torneo y de los socios históricos del evento..

El torneo de golf entre deporte y territorio

La carrera nace de la pasión por la calidad del tiempo libre y el turismo con un nivel. El evento atrae cada año a participantes de toda Italia y del extranjero.. Esta iniciativa refuerza el carácter local gracias a una disciplina deportiva elegante en plena naturaleza. Para el promotor Guido Bernardini, el evento representa un sincero homenaje a la isla.

Dieciocho hoyos con los Premios a la Excelencia Cerdeña

La competición se desarrolla en un campo técnico de 18 hoyos.. Cada hoyo se combina con un premio especial ofrecido por dieciocho socios especiales.. Entre las realidades involucradas se encuentran hoteles de lujo como Simius Playa y Palazzo Tirso. También participan los mejores restaurantes de Sarrabus y reconocidas empresas vinícolas y vinícolas.

Sabores y saber hacer de excelencia en el sector.

Los jugadores podrán conocer de cerca los productos simbólicos del territorio. Las creaciones de la cervecería Barley y el famoso Arrayan de Bresca Dorada. No faltan las trufas Laconi, el pan Civraxiu y el atún Carloforte. La artesanía está representada por piedras Tiscali y perfumes Acqua di Sardegna. Además, la marca Norqain ofrece un reloj a precio especial. agujero en un.

Un emplazamiento de rÃªve Ã Villasimius

Tanka Golf Club se extiende sobre aproximadamente 40 hectáreas con vistas al área marina protegida de Capo Carbonara. Sus 18 hoyos fueron premiados en 2007 como el mejor campo nuevo de Italia. La estructura está abierta todo el año y es un punto de referencia para el turismo en el sur de Cerdeña. Inscripción para la carrera Excelencia de Cerdeña Ya están abiertos en la secretaría del club.