El LIV cerca de conseguir más de 250 millones de dólares – Golf Planète

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Mientras LIV Golf se prepara para cancelar su última etapa de la temporada, el circuito estaría, no obstante, a punto de conseguir más de 250 millones de dólares de nuevos inversores para financiar su supervivencia en 2027.

Dado que está moribundo desde la retirada del Fondo de Inversión Pública Saudita (PIF), el VIDA Golf finalmente estaría a punto de conseguir una financiación superior a los 250 millones de dólares, según el Correo de Nueva York. Fuentes familiarizadas con el asunto dicen que varios fondos de inversión líderes han presentado compromisos por escrito para actuar como “inversores líderes” y apoyar a la liga.

Ironía del calendario: este anuncio llega cuando LIV se prepara para cancelar su campeonato por equipos, la última prueba de la temporada y presentada durante mucho tiempo como la joya del circuito.

Los jugadores pronto serán accionistas mayoritarios

Según fuentes anónimas del Post, estos posibles inversores principales â€œhemos presentado cartas de intenciones detalladasâ€ lo que permitiría “apoyar la formación de un consorcio financiero con apoyo suficiente para capitalizar” lo que LIV Golf llama internamente « LIV 2.0 A”.

Según estas fuentes, la LIV también habría despertado el interés de otros inversores que quisieran asociarse con estos inversores de referencia. Se espera un acuerdo final en septiembre.

Un jefe optimista ante el anuncio

Los jugadores del LIV pasarían a poseer la mayor parte del capital del circuito, que prevé seguir organizando torneos en los cinco continentes. Aún así, según el Post, continúan participando activamente, aumentando el número de reuniones con inversores potenciales.

Ante estas revelaciones, el CEO de LIV Scott O’Neil Ya dijo que estaba confiado: “En cuanto a los inversores, sigo siendo optimista sobre las conversaciones en curso con inversores potenciales, y seguimos trabajando incansablemente para asegurar inversiones que respalden LIV 2.0. dijo ante el LIV Golf Reino Unido. No tengo ningún hito importante que anunciar hoy, pero el proceso avanza a buen ritmo y estamos totalmente centrados en el objetivo final. Estas son discusiones complejas que toman tiempo. Debemos actuar con eficacia, pero con el mismo cuidado y precisión. TIENE”