Opinión: Por qué Salahdine Parnasse podría ser el fichaje más importante de UFC en 2026

La UFC llamó la atención con el fichaje de Salahdine Parnasse. | ðŸ“·: Sarah Stier/Getty Images para Netflix





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El fin de semana pasado, se anunció durante la cartelera de Abu Dhabi del Ultimate Fighting Championship que la organización había realizado un fichaje notable, suficiente para que el firmante hiciera su debut en el octágono en el evento principal. Dado que la mayoría de los fanáticos norteamericanos no prestan mucha atención a KSW, estoy seguro de que se dijo mucho “¿Quién?” cuando se anunció que Salahdine Parnasse pelearía contra Dan Hooker en UFC París en septiembre.

Cómo el campeón de KSW podría remodelar la reserva de talentos de UFC

A pesar de la probabilidad de que Parnasse sea un desconocido para muchos fanáticos, eso no debería restar importancia al hecho de que el francés es legítimamente un gran fichaje para UFC. Logró ganar títulos en dos divisiones en KSW e hizo un intento respetable por una tercera. Para aquellos que no conocen la importancia de KSW, ha habido varios luchadores durante la última década que han rechazado ofertas de UFC, en gran parte por razones financieras, ya que KSW tiende a ofrecer más dinero garantizado. ¿Serían capaces de forjar roles a largo plazo en UFC? No tengo ninguna duda en mi mente. De hecho, UFC atrapó a un par de sus antiguos campeones de la organización: Jan Blachowicz y Dricus du Plessis.

¿Estoy dispuesto a decir que Parnasse es un futuro campeón? Lo inteligente sería apostar el campo, pero si hubiera alguien en la lista de KSW a quien apostaría que se pondría el oro de UFC en la cintura, sería Parnasse. Todavía es joven a sus 28 años y no tiene un gran vacío en su juego. También tiene las herramientas físicas para hacer el trabajo, pero agregaré el apéndice de que hay un gran grupo de peleadores a los que se les podría aplicar la etiqueta y que no las tienen.

De todos modos, UFC necesita urgentemente este tipo de fichajes. Alguien que despierte la curiosidad de los fanáticos que tienden a prestar únicamente atención al producto de UFC. No voy a cagarme con esos fans. La gente tiene un tiempo limitado para dedicarlo a un pasatiempo o interés como las artes marciales mixtas y UFC es la organización más conveniente a seguir. Dicho esto, incluso si es la mejor organización de MMA del mundo (y seguramente lo es), puede volverse obsoleta. Hay tantos eventos que su rara anticipación crece y es difícil hacer promoción a largo plazo. Un nuevo luchador es algo que es una de las ventas más fáciles.

Si alguien quiere descartar que UFC tuvo varios fichajes el año pasado, no puedo discutir eso. Patricio “Pitbull” Freire, Patrick “Patchy” Mix y Aaron Pico hicieron la transición desde Bellator MMA. Pero también fueron algunas de las peleas más esperadas del año para mí. ¿Cómo se compararían con el talento de UFC? Todos sabían que “Pitbull” ya no estaba en su mejor momento para firmar, pero aún quedaban partidos interesantes por disputar. Muchos, incluido yo mismo, pensamos que Mix podría surgir como un contendiente al título. Eso resultó ser

muy mal, pero estaba feliz de descubrirlo en lugar de preguntarme para siempre qué pudo haber sido. En Pico, todavía podría Tiene sus mejores años por delante. Sin embargo, dado que Bellator fue posiblemente la promoción número 2 de MMA en el mundo durante mucho tiempo, también había mucha familiaridad.

Con Parnasse, muy pocos saben mucho sobre él. Para la mayoría, su única exposición a él provino del evento MVP en mayo encabezado por Ronda Rousey y Gina Carano. Puede ser posible que en ese momento Parnasse fuera el mejor luchador en esa cartelera… pero seguro que no fue promovido de esa manera. Tuvo una pelea entretenida con Kenny Cross que no llamó mucho la atención. Fue dominante contra alguien que muy fácilmente podría haber sido contratado por UFC luego de su victoria en la Serie Contender de Dana White.

La pregunta que tengo es si esto será una señal de lo que vendrá o si es una aberración. UFC no ha hecho mucho para atraer al mejor talento disponible. Bueno… quizás debería decir que TKO no ha hecho mucho para atraer talento externo a UFC. No les importó gastar $15 millones por una pelea con Conor Benn, ¿pero no pueden gastar seis cifras por pelea por un potencial creador de diferencias en UFC? Dado que UFC es una de las dos organizaciones donde TKO se gana el pan (la otra es la WWE), es frustrante ver que no está dispuesta a reclutar el mejor talento disponible de todo el mundo cuando gasta ese tipo de dinero en una empresa que parece más un proyecto apasionante únicamente para ellos mismos en lugar de ponerlo en algo en lo que a los fanáticos les gustaría verlos invertir.

Quizás estén notando las quejas. No soy el único que se siente así y el inicio de la era Paramount ha sido una decepción. Claro, UFC White House terminó siendo un éxito, pero eso no quita el hecho de que los fanáticos se sintieron un poco engañados cuando la tarjeta no estuvo a la altura de la calidad esperada en el papel que se esperaba que fuera. Hype que UFC ayudó a promover. Han cavado un hoyo en términos de buena voluntad de los fanáticos.

¿A quién debería apuntar el UFC a continuación?

¿Podrían sacar algo de provecho si comenzaran a reclutar talentos de alto perfil? No del todo, pero ciertamente ayudaría. Parnasse podría llegar a ser la estrella más grande de Francia. Admito que no estoy plenamente consciente de la situación contractual de Dakota Ditcheva, o de algunos de los otros nombres que seguirán, pero parece que podría ser la heredera aparente de Valentina Shevchenko en el peso mosca femenino. Valdría la pena hacer retroceder el camión Brinks por ella. Si Dana White y Francis Ngannou pudieran dejar de lado sus diferencias, sería una pelea fácil de promover. ¿El campeón invicto regresa para reclamar su trono ante Tom Aspinall o Ciryl Gane? Por supuesto, el tiempo corre ya que Ngannou pronto cumplirá 40 años. Por supuesto, Usman Nurmagomedov es actualmente el “Moby Dick” de UFC.

Al final, si la firma de Parnasse resulta ser una aberración, UFC no hará mucho para mejorar el malestar de su base de fanáticos en este momento. Pero si es el comienzo de una avalancha de talentos nuevos y establecidos que se abren paso hacia la promoción, bien podría salvar el resto del año que ha sido decepcionante. Necesita mostrarles a los fanáticos que no solo están contentos con el status quo. Un fichaje como el de Parnasse es un buen paso en la dirección correcta. La pregunta es si es el único paso que están dando actualmente.