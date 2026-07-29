Takehiro Tomiyasu: Crystal Palace mantiene conversaciones sobre transferencia gratuita

Palacio de Cristal ha mantenido conversaciones con Takehiro Tomiyasu sobre un contrato indefinido que significaría que el defensa regresaría a la Premier League.

Tomiyasu está entrenando con Palace y fue nombrado suplente en el amistoso de pretemporada contra Lens el martes.

Y se entiende que el internacional japonés ha mantenido conversaciones sobre un acuerdo permanente con Palace que significaría que el jugador de 27 años se uniría con una transferencia gratuita.

Se entiende que existe un amplio acuerdo sobre los términos en caso de que el entrenador en jefe del Palace, Pierre Sage, decida fichar al versátil defensor.

Sage jugará con tres defensores centrales la próxima temporada y se entiende que Tomiyasu, si Palace continúa, es visto como una opción potencial para jugar en el lado izquierdo del trío.

La carrera reciente de Tomiyasu ha estado plagada de problemas de rodilla y, aunque Palace está convencido de la capacidad del ex Arsenal, el club quiere estar seguro de su estado físico.

Tras dejar a los Gunners de mutuo acuerdo la temporada pasada, Tomiyasu se unió al Ajax, donde jugó ocho partidos con el equipo holandés hacia el final de la campaña.

Palace quiere fortalecer sus opciones defensivas este verano con el defensa central titular Maxence Lacroix listo para unirse al Chelsea.

Los Eagles ya han hecho al menos una oferta por el central del Augsburgo Chrislain Matsima, y ​​los dos clubes continúan las conversaciones sobre un posible acuerdo de 30 millones de euros (25,7 millones de libras esterlinas).

Palace también tiene interés en una posible cesión del defensa del Chelsea Josh Acheampong, pero hasta el momento no hay indicios de que el club de Stamford Bridge esté preparado para sancionar la salida del jugador de 20 años.

BBC Sport informó la semana pasada que Palace también tiene un gran interés en el central del Brest, Raphael le Guen.