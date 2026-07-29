Hace 50 años, el Golf creó la moda GTI

En 1976, un inteligente compacto de Wolfsburg se transformó en el explosivo GTI y revolucionó la Europa del automóvil. Cincuenta años después, la historia de una moda que se ha convertido en fenómeno.

En la historia del automóvil europeo, ciertos coches pasan sin alterar los hábitos. Otros trazan una línea muy clara entre un antes y un después. Ante ellos, una forma de conducir, unos referentes bien establecidos. Después ya nada se vive realmente de la misma manera. Allá Golf GTIque apareció hace 50 años, pertenece claramente a esta segunda categoría.

En la primavera de 1974, Volkswagen lanzó el primer

Golf para pasar la página de Ladybug. Un hatchback compacto, de tracción delantera, práctico, serio, que se ofrece con modestos motores de 50 y 70 CV. Sobre el papel, nada que anuncie un futuro icono deportivo y menos aún un coche legendario. Y, sin embargo, dos años después, este Golf estará cargado de picante y anulará los códigos. Es esta metamorfosis, y todo lo que desencadenó detrás de ella, lo que seguiremos.

Del tranquilo Golf al primer GTI: la idea que revoluciona a Volkswagen

Inicialmente, el Golf sobre todo debe tranquilizar a un fabricante en medio de un cambio industrial. Volkswagen está saliendo poco a poco de treinta y seis años de “regreso total” con el Beetle y sus derivados. Durante mucho tiempo, los prototipos previstos mantuvieron el motor y la transmisión atrás, hasta que la marca optó finalmente por la tracción. En las oficinas de Wolfsburg incluso se apuesta más por el futuro Polo que por el Golf. Nada hace pensar que una versión muy musculosa del compacto pueda ver la luz.

Se trata de un pequeño grupo de ingenieros y comunicadores que forzarán el destino internamente. En el mayor secreto, en 1974 imaginaron un Golf mucho más animado, al principio llamado simplemente “Sport”. Presentado a la dirección a finales de 1974, el proyecto fue rechazado de plano, pero el equipo persistió y perfeccionó su copia. En la primavera de 1975, un prototipo rodante convenció finalmente a los responsables, que dieron luz verde a una pequeña serie. Volkswagen, sin embargo, limita la aventura a sólo 5.000 ejemplares, convencido de que se trata de un capricho de nicho.

1976: el Golf GTI inventa el compacto deportivo cotidiano

L’Ã©tÃ© 1976, la Golf GTI Finalmente llega al concesionario, casi tímidamente. Tres puertas, 785 kg, un cuatro cilindros aumentado a 1.588 cm3, todavía en posición transversal y tracción. La auténtica novedad es la inyección electrónica que aumenta la potencia de 70 a 110 CV. El resultado: 182 km/h punta para un compacto que sigue siendo muy ligero. La aceleración de 0 a 100 km/h cae a 9,1 segundos, cuando muchos rivales todavía exigen más de 14 segundos.

Visualmente, el GTI sigue siendo discreto, casi austero, a pesar de algunos toques de deportividad bien elegidos. Los delgados parachoques negros, el borde rojo de la parrilla y los pequeños guardabarros son suficientes para distinguirlo de la multitud. A bordo, un cuentarrevoluciones, un indicador de aceite, asientos con refuerzos laterales y una palanca estilo pelota de golf ambientan el ambiente. Un detalle que divierte, pero que nos recuerda que este veloz Golf quiere seguir siendo un coche de todos los días. “El Volkswagen más rápido de todos los tiempos”. explica Auto Plus Classiques, recordando el eslogan de la época.

Del Golf solo contra todos a la gran oleada de GTI

En el mercado, el Golf GTI No juegues la carta del descuento, ni mucho menos. Con un precio de 31.260 francos, un 23% más caro que un Golf GLS, sigue estando muy mal equipado. Supera incluso el precio de un Alfa Romeo Giulia 1600 muy animado o de un Peugeot 504 GL más opulento. Y, sin embargo, el público lo sigue, porque el GTI ofrece algo nuevo a este nivel de gama. Un compacto moderno, práctico, fácil de conducir, que alcanza los 180 km/h sin los bandazos propios de los pequeños propulsores antiguos.

Ya existían otros deportivos populares, desde el Renault 8 Gordini hasta los primeros y apasionantes Fiat Abarth. Allá Golf GTI Sin embargo, cambia la situación convirtiéndose en un compacto versátil, rápido y utilizable tanto entre semana como durante el fin de semana. Tras su estela, llegan Renault 5 Alpine, Ford Escort XR3, Fiat Ritmo Abarth o Ford Fiesta XR2. Habría que esperar hasta 1984 y el

Peugeot 205 GTI ver a un rival real desafiarlo por el liderazgo. En total, se produjeron 461.690 Golf GTI y las siglas GTI se convirtieron en una etiqueta que pasó de Peugeot a Toyota.