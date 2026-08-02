Josko Gvardiol: el defensa del Manchester City dice que Enzo Maresca es “perfecto”

El nuevo entrenador Enzo Maresca es “perfecto” para el Manchester City, opina el defensa Josko Gvardiol.

Al italiano se le ha encomendado la quizás poco envidiable tarea de reemplazar al legendario Pep Guardiola, quien renunció al final de la temporada pasada después de una década cargada de trofeos en el cargo.

Maresca firmó un contrato de tres años para suceder al español, que anteriormente ganó el título de liga con el Leicester y el Mundial de Clubes con el Chelsea.

El técnico de 46 años se hizo cargo del City por primera vez en la derrota amistosa del sábado en los penaltis ante el Inter de Milán en Hong Kong.

“El nivel es muy alto y ha sido elegido con razón como entrenador”, dijo Gvardiol.

“Creo que tiene calidad, algunas ideas nuevas y también tenemos que ver qué vamos a hacer”. [with] el estilo de [play]el fútbol que vamos a jugar y la táctica.

“Creo que es perfecto, pero, por supuesto, lleva tiempo. Es algo totalmente nuevo, no es fácil cambiar de entrenador, así que nos tomaremos tiempo.

“Nuestro trabajo es ayudarlo tanto como sea posible y también escucharlo para intentar adaptarse lo más rápido posible.

“Lo conocí, hablamos un poco sobre mi lesión. [and] También cómo jugábamos, cómo jugaba yo antes con Pep, y ya está, más o menos”.