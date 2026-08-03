¿Quiénes son los posibles sucesores de Roger Goodell?

Esta semana, Roger Goodell estará en Cantón para la distribución anual de un nuevo juego de chaquetas doradas. (Eventualmente también obtendrá uno, dado que sus dos predecesores, Pete Rozelle y Paul Tagliabue, están en el Salón de la Fama).

En cuanto a Goodell, la palabra más importante que “predecesor” es “sucesor”. Con un nuevo contrato que se espera que eventualmente sustituya a un acuerdo que vence en marzo de 2027, persiste la pregunta de quién tomará el volante cuando el autógrafo de Goodell salga de The Duke.

en un artículo para Deportes de recepciónMark Maske (anteriormente miembro del Correo de Washington) enumeró 11 candidatos potenciales para el puesto: Brian Rolapp, director ejecutivo del PGA Tour, Peter O’Reilly, vicepresidente ejecutivo de negocios de clubes, eventos importantes e internacional de la NFL; el asesor general de la NFL, Ted Ullyot; el consejero general del consejo directivo de la NFL, Larry Ferazini; la directora financiera de la NFL, Christine Dorfler; Renie Anderson, directora de ingresos de la NFL; el vicepresidente ejecutivo de distribución de medios de la NFL, Hans Schroeder; el presidente y director ejecutivo de los Bears, Kevin Warren; el presidente de los Rams, Kevin Demoff; el director ejecutivo de SoFi, Anthony Noto; y el comisionado de la NBA, Adam Silver.

Mi pensamiento inmediato basado en la lista fue “ninguno de los anteriores”, principalmente porque personalmente creo que Goodell, de 67 años, se quedará hasta que los candidatos actuales probablemente sean demasiado mayores para ocupar un puesto que ha visto sólo dos transiciones desde que Rozelle fue contratado en 1960. Dados los largos mandatos de los últimos tres comisionados, los propietarios presumiblemente querrán encontrar a alguien que sea lo suficientemente bueno para hacer bien el trabajo y lo suficientemente joven para hacerlo durante mucho tiempo.

Pero si, digamos, Goodell y los propietarios llegan a un punto muerto en sus negociaciones y él se va, la lista de Maske proporciona un posible punto de partida. Según nuestra propia investigación, Rolapp, O’Reilly y Dorfler serían los candidatos más probables de los 11 de Maske. Anderson también sería una candidata seria, si realmente quisiera el trabajo y todo lo que conlleva.

Demoff y Noto serían posibilidades. Noto, tal como lo escuchamos, puede tener que calmar las plumas a raíz de lo que algunos perciben como una salida poco elegante de 345 (que era 280 en ese momento).

Aquí hay un par de otros a seguir, que no estaban en la lista de Maske: el vicepresidente senior de NFL Media, David Jurenka, y el presidente de Endeavor/TKO, Mark Shapiro.

Además, no sería Adam Silver. â€œNuncaâ€ es la palabra que se utilizÃ³. Además, “probabilidad cero punto cero”.

Como señala Maske, un posible resultado sería contratar a un director general que dirigiría todo el negocio y a un zar del fútbol que informaría al director general. Hace años escuchamos que el crecimiento continuo de la NFL puede requerir eso; el fallecido Jim Irsay fue el primer propietario en hablar públicamente sobre esa posibilidad.

Ese es un problema para el futuro, si Goodell se queda más allá de su acuerdo actual y, posiblemente, si no es probable, el próximo y, posiblemente, el siguiente. Podría ejercer el cargo hasta cumplir 80 años, si quisiera y si su salud se lo permite. Posiblemente podría hacerlo hasta los 80 años. (A estas alturas de su vida, ¿qué más haría?)

Francamente, la conclusión más importante del panorama de candidatos de Maske es que no hay una lista corta obvia de reemplazos imperdibles. Lo que le da a Goodell un poco más de influencia en las conversaciones en curso, especialmente ahora que la mayoría de los acuerdos de transmisión vencen en 2030 y el Acuerdo de Negociación Colectiva termina en 2031.