El XV de Argentina comenzará la acción para 2026 el 15 de agosto. El próximo XV Nacional Masculino lo hará contra Estados Unidos en el Miami CF Stadium de Fort Lauderdale. En el partido no internacional, los prometedores jugadores argentinos tendrán la oportunidad de jugar contra los USA Eagles, el equipo de prueba masculino senior del país.

Álvaro Galindo se llevará una plantilla de 28 hombres a Florida para el partido. La plantilla entrenará junta en Casa Pumas en Buenos Aires de jueves a domingo antes de emprender el viaje a Norteamérica.

Galindo señala que la lista de jugadores se centra en jugadores de Super Rugby Americas (SRA) que tuvieron buenas temporadas. Se han considerado jugadores de los cuatro equipos argentinos de la SRA al igual que jugadores argentinos de otros competidores de la SRA.

Federico Serpa es el único jugador del roster que aún no ha jugado el Super Rugby Americas. Ha sido incorporado rápidamente al equipo después de destacadas actuaciones con la selección argentina U20 (Los Pumitas).

NicolÃ¡s D’Amorim es el único jugador internacional en la plantilla. Debutó con Argentina ante Uruguay en Salta en julio de 2025. El ala de Hindú Se perdió la temporada de Super Rugby Americas debido a una lesión.

A

PLANTILLA DE ARGENTINA – DELANTEROS

APOYO DE CABEZA SUELTO

Diego Correa (CAE y Carpinchos)

Nicolás Revol Pitt (La Tablada y Dogos)

PUTA

Marcos Camerlinckx (Regatas Bella Vistas and Pampas)

Juan Ignacio Greising Revol (La Tablada y Dogos)

MartÃ­n Vaca (Jockey Villa Maria and Capibaras)

APOYO DE CABEZA APRETADO

Enzo Avaca (Tala RC y Capibaras)

Galo Fernández (Universitario y Perros)

SEGUNDA FILA

Joaquín Domínguez (Córdoba Athletic y Yacaré, PY)

Rodrigo Fernández Criado (Belgrano Athletic y Pampas)

Felipe Villagrán (CAE y Capibaras)

FLANQUERO

Nicolás D’Amorim (hindú)

Faustino Santarelli (Newman y Pampas)

Agustín Sarelli (Marista y Tarucas)

Francisco Sluga (Buenos Aires and Pampas)

NO. 8

Juan Pedro Bernasconi (La Plata RC y Pampas)

Thiago Sbrocco (Universidad y Tarucas)

A

PLANTILLA DE ARGENTINA – RESPALDOS

MEDIO SCRUM

Alejo Sugasti (Jockey Rosario and Capibaras)

NicolÃ¡s Viola (Jockey CÃ³rdoba and Dogos)

VUELA MEDIA

Ignacio Dogliani (Jockey Rosario y Capibaras)

Federico Serpa (Los Tordos and Pumitas)

CENTRO

Bautista Estelles (AtlÃ©tico del Rosario and Capibaras)

Felipe Ledesma (SIC y Pampas)

Bautista Lescano (CAE and Dogos)

Facundo PueyrredÃ³n (La Tablada and Dogos)

ALA

Nicolás De Vertiz (Tala RC y Dogos)

Mateo Pasquni (Tucumán Rugby y Tarucas)

Franco Rossetto (CAE y Carpinchos)

COMPLETO

TomÃ¡s Elizalde (Tigres RC and Tarucas)