Los cruceros ofrecen temas sobre crímenes reales, chocolate o golf para sus vacaciones

Crimen real, chocolate, golf… los cruceros se diversifican y ofrecen temas para los viajeros.

Los cruceros son cada vez más populares

Los cruceros son cada vez más populares, especialmente entre los jóvenes. Según datos de MSC Cruceros, cada vez más personas de entre 18 y 35 años optan por esta modalidad de viaje. El Caribe es solicitado por el 40% de ellos, mientras que el Mediterráneo representa el 34% de sus reservas.

La tendencia hacia los cruceros está aumentando en general. Así, el Informe anual de noticias de la industria de cruceros 2026 informa que la flota mundial de cruceros aumentará de 459 barcos en 2026 a casi 540 en 2037. Por tanto, hay más barcos pero también más opciones. Y esto quizás atraiga a toda una nueva clientela y al mismo tiempo consolide la fidelidad de los clientes habituales gracias a los cruceros temáticos.

Una fábrica de chocolate en un transatlántico

Crédito de la foto: MSC Cruceros

Sabemos que los cruceros son mundos reales en el agua. La gran mayoría cuenta con bares, restaurantes, piscinas, cines, atracciones y spas. Por ejemplo, Legend of the Seas de Royal Caribbean cuenta con un campo aéreo, un parque acuático, un simulador de surf, un muro para escalar, mini golf y muestra Charlie and the Chocolate Factory y America’s Got Talent LIVE, entre otros. Euronoticias.

El MSC World Asia no se queda atrás. Este transatlántico botado en 2026 cuenta con más de 40 bares, cafeterías y restaurantes. Sobre todo, alberga una novedad: un laboratorio de chocolate Venchi de 300 m². En el interior: tienda, cafetería y heladería. En el programa, observación de chocolateros expertos elaborando chocolate y la oportunidad de crear su propia barra en el “laboratorio de chocolate”. De esta forma, no es seguro que los viajeros quieran abandonar el barco ni siquiera para hacer escala. Además, este barco gigante podrá albergar hasta 6.762 pasajeros.

El resto después de este vídeo.

Un verdadero crucero criminal o un campo de golf.

Crédito de la foto: Virgin Voyages.

Y eso no es todo. Para aquellos que quieran combinar el placer de viajar y la temática, Virgin Voyages ha anunciado un crucero sobre crímenes reales. Este tema está regresando después de la demanda generalizada de los clientes. A partir del 20 de marzo de 2017, con salida desde Miami, los viajeros podrán asistir a grabaciones de podcasts sobre el tema, a encuentros con presentadores especializados y también a concursos para demostrar sus “talentos detectivescos”.

Finalmente, para aquellos que quieran hacer hincapié en la actividad física, Silversea lanzará el próximo año un crucero dedicado al golf. La ruta en barco permitirá a los viajeros jugar unas cuantas bolas en los greens más llamativos del mundo.

Con el desarrollo de los cruceros, parece que ahora todo el mundo puede encontrar un viaje que combine sus pasiones. ¿Qué será lo próximo?