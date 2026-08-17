Aaron Donald hace ejercicio para los Rams en medio de los últimos comentarios de Sean McVay sobre su regreso a la NFL

Aaron Donald ha tenido su segunda prueba con Los Angeles Rams.

Según Adam Schefter de ESPN, el legendario tackle defensivo apareció en el cable de transacciones de la NFL como si hubiera trabajado con los Rams.

El entrenamiento se produce después de que el entrenador en jefe de los Rams, Sean McVay, dijera el sábado que el equipo no planea poner una “fecha límite invisible” a la decisión de Donald de salir del retiro.

“Si Aaron decide que quiere hacerlo, he sido muy abierto a que queremos intentar explorar esa oportunidad”, dijo McVay a los periodistas después del primer partido de pretemporada del equipo contra los Kansas City Chiefs. “Pero creo que se ha ganado el derecho de poder decir que se conoce a sí mismo en términos de: ¿soy capaz de acumular días consecutivos? ¿Soy capaz de hacer algunas de las diferentes cosas y algunos de los puntos de referencia que él mismo se ha fijado?

“Lo que no quiero sentarme aquí y hacer es ponerle una línea de tiempo, y luego surge algo que tengo que posponer. Lo que he dicho con él, tenemos algunas cosas sueltas en las que hemos identificado fechas que nos gustaría poder alcanzar, pero lo que no quiero tener es ningún tipo de presión innecesaria sobre él si hay circunstancias imprevistas”.

La fecha límite para que los equipos reduzcan sus plantillas a 53 jugadores es el 30 de agosto, pero esa no es necesariamente la fecha límite para que él se una a los Rams.

Ian Rapoport de NFL Network señaló el mes pasado que el regreso de Donald podría ocurrir en algún momento de la temporada regular.

Donald tuvo su primer entrenamiento con su ex equipo a principios de este mes.

“La mejor prueba que hemos tenido”, bromeó McVay. “Creo que podría formar parte del equipo”.

Si Donald regresara, se uniría a una línea defensiva destacada por Myles Garrett, posiblemente el jugador más impactante en ese lado del balón. Aunque a Donald le faltan varios años para disputar su último partido de la NFL, seguramente podría marcar la diferencia en un equipo con esperanzas de campeonato.