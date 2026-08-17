over the hill llegará a Nintendo Switch 2 en 2027, el nuevo juego del creador de art of rally – Nintendo-Difference

Después de hacer de la conducción una experiencia contemplativa con arte de rallyFunselektor cambia de terreno pero no de filosofía con sobre la colina,Desarrollado en colaboración con Juegos de Strelkaque se presenta como una nueva juego de exploración de coches todoterreno programado para el 14 de octubre de 2026 en PC a través de Steam y más adelante en el en algún momento del año 2027 en Nintendo Switch 2PlayStation 5 y Serie Xbox. Aquí no se trata de cruzar la meta antes que los competidores: over the hill quiere sobre todo hacernos salir a la carretera, explorar y disfrutar del viaje.

sobre la colina – 4 × 4, amplios espacios abiertos y sin carrera contra el tiempo

sobre la colina nos trasladará a lo que sus creadores presentan como la época dorada del todoterreno, con vÃ©hicules inspirÃ©s des 4Ã—4 emblÃ©matiques des annÃ©es 1960 Ã 1980. Al volante de estas máquinas será necesario explorar vastos entornos naturales cuyos diferentes biomas están inspirados en lugares reales (bosques, montañas, valles o incluso orillas de lagos en los que cada uno será libre de trazar su propio recorrido). Porque a diferencia del arte de la reunión, over the hill no es un juego de carreras. Por lo tanto, no habrá tiempo que batir ni asegurar el primer lugar.







El principio se basa enâ€˜exploración y crucecon rutas más o menos difíciles que tendrás que aprender a sortear. Ciertas situaciones requerirán incluso el uso de diferentes equipos: se pueden utilizar tablas para cruzar determinados pasajes, mientras que el cabrestante permitirá, en particular, sacar un vehículo de una mala posición. El jugador es libre de preparar cuidadosamente su excursión trayendo el equipo adecuado o de improvisar cuando surja un obstáculo inesperado frente a él. Estamos ante la versión arcade y de relajación de un SnowRunner.

La aventura se puede vivir íntegramente. Solo o cooperativo en línea para hasta cuatro jugadores.. Porque aquí será posible viajar en grupos, lo que naturalmente permitirá ayudarse mutuamente cuando el terreno resulte particularmente hostilpero también simplemente para explorar juntos los paisajes que ofrece el juego.

La exploración también debe constituir una parte importante de la experiencia, porque Al abandonar los caminos más obvios, los jugadores podrán descubrir refugios. lugares aislados, miradores panorámicos, curiosidades naturales, meteoritos e incluso portales misteriosos que dan acceso a nuevas zonas. A clima dinámico así como un ciclo día/noche modificará la apariencia de los ambientes y las condiciones encontradas durante las excursiones.

La También se puede observar y fotografiar la fauna local. gracias a un dispositivo integrado en el juego. Las tomas de animales te permitirán completar una especie de enciclopediamientras que, sólo por diversión, será posible simplemente inmortalizar un paisaje o una puesta de sol. Obviamente los vehículos no permanecerán congelados en su configuración inicial con mejoras y equipamiento que estarán repartidos por todo el mundomientras que los comerciantes y determinados albergues te permitirán personalizar tu 4×4 con diferentes colores, complementos y elementos cosméticos. Suficiente para adaptar progresivamente su vehículo tanto a las dificultades encontradas como a sus preferencias.

Por lo tanto, Funselektor y Strelka Games parecen querer favorecer una conducción tranquila y ganas de descubrir lo que hay detrás de la próxima montaña en lugar de la búsqueda del rendimiento. Una filosofía que se resume de forma muy sencilla en el propio juego: el viaje importa más que el destino. Aviso a los aficionados por lo tanto…