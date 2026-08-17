Dentro del voleibol del estado de Iowa: especialistas defensivos y liberos

La columna vertebral del voleibol del estado de Iowa siempre se ha encontrado en la defensa del estado de Iowa. Este año no será diferente para los ciclones.

Muchos han llamado a Iowa State “Libero U” debido a su exitosa línea de jugadores defensivos zagueros. La temporada pasada promediaron la mayor cantidad de ataques por set en el Big 12 con 15,12 por concurso.

â€œNuestra marca ha sido libero, manejo de balÃ³n, [and] defensa aérea”, dijo la entrenadora en jefe de Iowa State, Christy Johnson-Lynch.

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Los Cyclones han contratado a dos especialistas defensivos que también jugarán la posición de líbero para unirse a los dos líberos y/o especialistas defensivos que regresan.

Los liberos se diferencian de un especialista defensivo en varios aspectos. Los líberos pueden moverse sin contar para la sustitución de un equipo, mientras que un especialista defensivo puede ir a la primera fila donde un líbero no puede, pero se aplican límites de sustitución.

Junto con Johnson-Lynch, el nuevo entrenador asistente Felipe Nogueira trabajará estrechamente con los líberos y los especialistas defensivos este año.

“Me siento muy honrado de trabajar con un grupo de personas tan talentosas”, dijo Nogueira en un video con Iowa State Athletics.

Un líbero se encargará principalmente de los servicios, realizará ataques, pasará y jugará más sets que un especialista defensivo. Por lo general, un especialista defensivo solo sustituirá en jugadas específicas cuando sea necesario.

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#3 – Layna Waselewsky – Especialista defensiva/Libero

Waselewsky es una de las dos transferencias de los especialistas defensivos y líberos del estado de Iowa. Desde el este de Michigan, su temporada de primer año fue productiva y contribuyó con 2,63 ataques por serie. Tuvo un récord personal de 33 ataques en un juego la temporada pasada contra Miami (OH), lo que iguala el récord personal de la actual libero Rachel Van Gorp en ataques en un solo juego.

Si bien existe una buena posibilidad de que Van Gorp tenga una gran mayoría de los sets jugados para los Cyclones en la posición de líbero, Waselewsky será una gran segunda opción para los Cyclones en ciertas jugadas defensivas y en caso de que Van Gorp no pueda jugar.

#6 – Baileigh Carlsen – Libero/Especialista Defensivo

Carlsen también comenzará su segundo año después de jugar una temporada en Auburn. En la época de Carlsen como Tiger, apareció en 46 sets con un promedio de 0,56 ataques por juego.

Carlsen ahora tiene la oportunidad de jugar y aprender con una muy buena unidad de líberos y especialistas defensivos. Lo más probable es que Carlsen encuentre más tiempo jugando en el grupo de especialistas defensivos en comparación con la posición de líbero.

#7 – Annalise Grant – Libero/Especialista Defensivo

Grant regresa para su segundo año con los Cyclones después de jugar detrás de Van Gorp la temporada pasada.

Grant jugó en 53 sets la temporada pasada. Tuvo algunos juegos importantes para los Cyclones, incluido uno de sus mejores, donde realizó 10 ataques en la gran victoria contra Arizona State la temporada pasada.

Grant buscará jugar aún más esta temporada y contribuir en un grupo competitivo de defensores de la zaga.

#10 – Rachel Van Gorp – Gratis

Van Gorp es el segundo regresador de los Cyclones y es uno de los mejores liberos de la NCAA. Ella está en la lista de seguimiento de AVCA como Jugadora del Año y ha acumulado 775 ataques en sus dos

temporadas hasta el momento como un ciclón.

“Ella es élite en su juego y mentalidad”, dijo Johnson-Lynch en el set de apertura, el día de prensa de la conferencia The Big 12.

El líbero estrella ya ha tenido un buen comienzo de temporada. Contra el estado de Dakota del Sur, Van Gorp realizó 27 ataques en la victoria por 3-1.

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